Irman Faiz Proyeksi Perlambatan Surplus Perdagangan Indonesia di Akhir 2026

Irman Faiz Bank Danamon mengingatkan risiko penyusutan surplus dagang di akhir 2026 akibat impor energi. Stabilitas rupiah dan suku bunga jadi fokus utama.

Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz, menyatakan bahwa perlambatan inflasi yang tercatat pada Oktober 2026 memberikan ruang jangka pendek bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, peringatan keras muncul terkait potensi penyusutan surplus perdagangan yang bisa menggerus bantalan terhadap gejolak aliran modal di tengah tekanan eksternal.

Mekanisme Tekanan Inflasi dan Energi

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2026 melandai menjadi 3,23 persen, menurun dari angka 3,28 persen yang tercatat pada bulan September sebelumnya. Angka ini menunjukkan tanda-tanda pengendalian harga yang lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya, meskipun tantangan masih ada di depan.

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Inflasi inti juga mencatatkan penurunan signifikan, turun menjadi 2,56 persen dari sebelumnya 2,84 persen. Secara bulanan, tekanan harga konsumen tercatat sebesar 0,22 persen, dengan inflasi inti bulanan yang sangat rendah sebesar 0,12 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga dasar di dalam negeri relatif terbatas dan terkendali.

Meskipun angka inflasi umum membaik, Irman Faiz menekankan bahwa risiko eksternal tetap menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan kenaikan harga energi global. Kenaikan harga minyak dikhawatirkan akan meningkatkan kebutuhan valuta asing untuk membayar impor energi sekaligus mendorong kenaikan biaya produksi di sektor domestik. Jika rupiah terus melemah, biaya bahan baku impor, transportasi, dan distribusi akan menjadi lebih mahal bagi konsumen akhir.

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Posisi Pemangku Kepentingan dan Data Perdagangan

Data dari BPS mencatat bahwa neraca perdagangan Indonesia pada bulan September 2026 masih mencatatkan surplus sebesar 3,36 miliar dolar AS atau setara dengan Rp61,02 triliun. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan surplus bulan Agustus yang mencapai 3,55 miliar dolar AS atau sekitar Rp64,47 triliun. Penurunan surplus ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam komposisi ekspor dan impor.

Surplus pada bulan September tersebut ditopang oleh peningkatan ekspor produk yang terkait dengan minyak sawit serta mesin listrik. Di sisi lain, impor minyak dan gas (migas) mengalami penurunan sebesar 7,4 persen secara bulanan. Penurunan impor migas ini berhasil memperkecil defisit perdagangan migas menjadi 2,32 miliar dolar AS atau sekitar Rp42,13 triliun, dibandingkan dengan defisit 2,54 miliar dolar AS atau Rp46,13 triliun pada bulan Agustus.

Berbeda dengan optimisme sementara, Irman Faiz memperkirakan bahwa surplus perdagangan akan menyusut cukup besar menjelang akhir tahun 2026. Proyeksi ini didasarkan pada dugaan bahwa penurunan impor energi pada bulan September hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, sehingga kebutuhan impor bahan baku dan barang modal akan kembali meningkat seiring aktivitas industri.

Dampak Nyata pada Konsumen dan Kebijakan Moneter

Tekanan harga pangan menjadi faktor lain yang perlu diwaspadai. Inflasi kelompok harga bergejolak pada Oktober 2026 mencapai 5,81 persen secara tahunan. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas cabai dan tomat yang masih fluktuatif. Danamon mencatat bahwa kelompok harga bergejolak ini menyumbang 0,13 poin persentase terhadap inflasi bulanan Oktober, sementara kenaikan tarif angkutan udara turut memberikan tambahan tekanan pada harga barang.

Secara kumulatif, surplus perdagangan Indonesia sepanjang periode Januari hingga September 2026 mencapai 10,61 miliar dolar AS atau sekitar Rp192,69 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 33,54 miliar dolar AS atau Rp609,12 triliun. Penurunan drastis ini mengindikasikan adanya perubahan fundamental dalam keseimbangan neraca perdagangan nasional.

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Di sisi lain, aktivitas manufaktur di Indonesia justru menunjukkan penguatan. Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur versi S&P Global meningkat menjadi 54,0 pada Oktober 2026, naik dari angka 52,4 pada bulan September. Peningkatan indeks ini menandakan bahwa sektor manufaktur tetap ekspansif, namun kebutuhan akan impor bahan baku untuk aktivitas industri tersebut berpotensi menggerus surplus perdagangan.

Menghadapi kondisi ini, Irman Faiz menegaskan pentingnya menjaga stabilitas eksternal melalui pengelolaan likuiditas dan intervensi di pasar valuta asing. Ia juga menilai bahwa penyesuaian suku bunga mungkin diperlukan untuk mempertahankan daya tarik aset berdenominasi rupiah. Sebagai referensi, Bank Danamon mempertahankan proyeksi BI-Rate pada akhir 2026 sebesar 6,25 persen, dengan stabilitas eksternal menjadi pertimbangan utama dalam penilaian tersebut.

Sejalan dengan dinamika ekonomi yang ada, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 20 hingga 21 Oktober 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen. Keputusan ini diambil guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pencapaian sasaran inflasi. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa inflasi Oktober masih berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

Upaya pengendalian inflasi ini didukung oleh sinergi antara pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat dan daerah. Melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan. Langkah ini penting untuk mengantisipasi dampak gangguan cuaca terhadap produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian harga energi global.