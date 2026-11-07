Irman Faiz: Geopolitik Lebih Berdampak pada Pelemahan Rupiah dibanding Faktor MSCI

Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menjelaskan bahwa tekanan geopolitik dan keluarnya modal dari obligasi negara menjadi penyebab utama pelemahan rupiah, bukan reclassifikasi MSCI.

Kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor fundamental pasar modal, melainkan lebih didorong oleh ketidakpastian geopolitik global. Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, menegaskan bahwa dinamika hubungan internasional memiliki pengaruh lebih besar terhadap tekanan mata uang dibandingkan sentimen negatif dari penyesuaian peringkat pasar saham oleh MSCI.

Irman menjelaskan bahwa faktor geopolitik yang memburuk cenderung membuat investor asing menarik dana dari pasar keuangan Indonesia, baik di instrumen saham maupun obligasi. Meskipun demikian, efek jangka pendek dari pengumuman MSCI masih dianggap terbatas sebelum keputusan final diterbitkan pada Juni 2027.

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Mekanisme Dampak Reklasifikasi MSCI terhadap Pasar Modal

Pertimbangan MSCI untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market telah memicu penurunan tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Penurunan indeks ini diiringi oleh aksi jual saham massal oleh pelaku pasar asing yang mencapai angka Rp95,98 triliun dengan nilai jual bersih mencapai Rp16,5 triliun.

Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menekankan bahwa keluarnya arus modal asing dari pasar saham tidak serta merta menjadi faktor fundamental utama pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Irman, sensitivitas arus keluar modal asing di pasar saham hanya menyebabkan depresiasi rupiah sebesar Rp11-12 untuk setiap US$100 juta keluar dari pasar saham.

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Irman juga menerangkan bahwa dana hasil penjualan saham belum tentu langsung meninggalkan wilayah Indonesia. Investor cenderung melakukan asset rotation atau memutar kembali dana tersebut ke instrumen keuangan lain dengan risiko lebih rendah di dalam pasar domestik Indonesia. Hal ini membuat dampak langsung dari outflows pasar saham terhadap nilai tukar rupiah menjadi lebih kecil dibandingkan aliran keluar langsung dari sektor lainnya.

Pengaruh Geopolitik terhadap Arus Modal dan Inflasi

Sementara itu, Irman Faiz dari Bank Danamon menjelaskan bahwa faktor geopolitik memberikan dampak ganda yang lebih fatal terhadap nilai tukar rupiah. Memanasnya situasi geopolitik, khususnya di kawasan timur tengah, telah menyebabkan kenaikan harga minyak mentah global secara signifikan. Kenaikan harga minyak ini memicu efek luas terhadap ekonomi global, terutama melalui naiknya tingkat inflasi dunia.

Inflasi global yang tinggi memaksa bank sentral di berbagai negara untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lama atau dikenal dengan istilah higher for longer. Kondisi ini membuat investor memilih aset keuangan yang relatif lebih aman di negara maju, termasuk Amerika Serikat, yang menyebabkan penguatan nilai tukar dolar AS secara global.

Irman Faiz mencatat bahwa arus modal portofolio, baik dari pasar saham maupun obligasi, lebih banyak mengalir ke negara-negara yang dianggap sebagai safe haven economy. Fenomena ini menyebabkan defisit pada arus modal asing di pasar obligasi maupun pasar saham Indonesia pada beberapa bulan terakhir, yang semakin memperberat tekanan pada mata uang lokal.

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Kerentanan Arus Keluar dari Pasar Obligasi Negara

Keluarinya arus modal dari surat utang atau obligasi negara dinilai oleh Irman Faiz sebagai faktor yang lebih kritis dibandingkan keluarnya modal dari saham. Ketika investor menarik dana dari obligasi, imbal hasil atau yield obligasi tersebut akan naik sebagai respons atas penurunan harga surat utang. Kenaikan yield ini menyebabkan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara meningkat secara signifikan.

Peningkatan beban pembayaran bunga tersebut mengubah penilaian investor terhadap tingkat risiko pasar keuangan Indonesia menjadi lebih besar. Ketidakpastian mengenai nasib pasar saham Indonesia masih menunggu pengumuman pasti MSCI pada Juni 2027, yang akan menentukan apakah Indonesia tetap dipertahankan sebagai emerging market atau turun ke kategori standalone market.