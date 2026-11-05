Irman Faiz: Geopolitik dan Aliran Obligasi, Bukan MSCI, Pemicu Utama Pelemahan Rupiah

Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menjelaskan bahwa faktor geopolitik dan arus modal dari obligasi negara merupakan driver utama pelemahan rupiah, bukan peninjauan status MSCI.

Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, menyatakan bahwa sentimen negatif dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI bukanlah faktor fundamental utama yang menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Menurutnya, dinamika geopolitik global memiliki pengaruh yang jauh lebih signifikan terhadap pergerakan mata uang rupiah dibandingkan dengan perubahan status pasar saham oleh lembaga评级 tersebut. Penjelasan ini disampaikan Irman untuk meluruskan persepsi bahwa peninjauan status Indonesia oleh MSCI adalah pemicu langsung dari ketidakstabilan kurs. Ia menekankan pentingnya membedakan antara dampak jangka pendek di pasar modal dengan faktor makroekonomi yang lebih mendalam.

Dampak MSCI Terhadap Aliran Modal Saham

Keputusan MSCI untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari kategori pasar berkembang menjadi pasar tersendiri telah memicu kejatuhan pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Kejatuhan indeks tersebut diiringi dengan keluarnya arus modal asing dari pasar saham Indonesia secara masif. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, aksi jual saham oleh pelaku pasar asing mencapai total Rp95,98 triliun sepanjang periode pengamatan. Selain itu, terjadi jual bersih oleh investor asing yang mencapai Rp16,5 triliun. Angka-angka ini menunjukkan volume likuidasi yang besar dari investor asing di instrumen saham. Namun, Irman Faiz dari Bank Danamon menegaskan bahwa hal ini belum tentu menjadi faktor fundamental bagi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Efek negatif sentimen MSCI lebih berdampak langsung pada keluarnya modal asing di pasar saham dibandingkan pasar keuangan lainnya. Studi yang dilakukan Irman menunjukkan bahwa sensitivitas arus keluar modal asing di pasar saham per US$100 juta hanya menyebabkan depresiasi sebesar Rp11 hingga Rp12 dari level sebelumnya.

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Mekanisme Rotasi Aset dan Ketahanan Rupiah

Irman menjelaskan bahwa arus modal asing yang keluar dari pasar saham belum pasti berarti uang tersebut benar-benar meninggalkan Indonesia sepenuhnya. Dana hasil penjualan saham bisa saja kembali diputar di sektor atau instrumen lain yang berisiko lebih rendah di pasar keuangan Indonesia. Investor dan pelaku pasar saham cenderung melakukan rotasi aset sebelum memutuskan untuk keluar secara total dari Indonesia. Strategi ini membuat sensitivitas rupiah terhadap arus keluar dana dari pasar saham menjadi lebih kecil. Artinya, jika dilihat dari channel langsung dari outflows yang keluar dari pasar saham, dampaknya terhadap nilai tukar seharusnya lebih terbatas. Sentimen MSCI yang menjadi pemantik keluarnya investor dari pasar saham tidak serta merta menguras seluruh modal asing di Indonesia. Para investor dan pelaku pasar saham umumnya akan menunggu pengumuman pasti dari MSCI yang dijadwalkan pada Juni 2027. Pengumuman tersebut akan menguak nasib pasar saham Indonesia apakah masih bertahan di kategori emerging market atau turun lebih jauh ke standalone market. Dampak dari MSCI sebelum keputusan final tersebut diperkirakan terbatas melalui directionalnya. Oleh karena itu, volatilitas saat ini lebih merupakan respons psikologis pasar terhadap ketidakpastian kategori, bukan perubahan fundamental ekonomi riil.

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Pengaruh Geopolitik Terhadap Inflasi dan Suku Bunga

Di sisi lain, faktor geopolitik dinilai lebih memengaruhi secara langsung terhadap nilai tukar rupiah karena memiliki dampak ganda. Faktor ini memicu keluarnya arus modal asing baik dari pasar saham maupun pasar obligasi. Memanasnya geopolitik, terutama di Timur Tengah, telah meningkatkan harga minyak mentah global. Kenaikan harga energi ini memberikan efek luas ke ekonomi domestik dan global. Paling utama adalah naiknya inflasi global yang dapat menyebabkan kebijakan suku bunga tinggi bertahan lama atau higher for longer. Kondisi suku bunga yang tinggi di negara maju membuat para investor beralih memilih aset-aset keuangan yang relatif lebih aman. Hal ini membuat dolar Amerika Serikat menjadi semakin kuat di tengah ketidakpastian global. Investor cenderung mengalir ke safe haven economy atau negara-negara yang dianggap lebih aman secara politik dan ekonomi. Makanya, jika dilihat dari arus modal asing di pasar obligasi maupun di pasar saham, trennya relatif cenderung defisit di beberapa bulan terakhir. Defisit ini mencerminkan penarikan dana bersih dari pasar keuangan Indonesia untuk dialokasikan kembali ke aset yang dianggap lebih stabil.

Kerentanan Pasar Obligasi Terhadap Nilai Tukar

Irman Faiz menilai bahwa arus modal yang keluar dari surat utang atau obligasi negara merupakan faktor yang lebih fatal terhadap gerak nilai tukar rupiah dibandingkan aliran dari saham. Saat arus modal keluar dari obligasi negara, hal ini menyebabkan imbal hasil atau yield obligasi naik secara signifikan. Kenaikan yield obligasi berimplikasi pada meningkatnya rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara. Ketika beban utang negara membengkak relatif terhadap pendapatan, penilaian investor terhadap risiko pasar keuangan Indonesia menjadi lebih besar. Investor mendiskontohkan prospek ekonomi jika biaya pembiayaan pemerintah menjadi tidak efisien. Hal ini menciptakan tekanan tambahan pada nilai tukar rupiah karena imbal hasil aset Indonesia menjadi kurang kompetitif atau justru menanggung risiko tinggi. Ketidakseimbangan antara pendapatan negara dan kewajiban bunga membuat rupiah rentan terhadap sell-off lebih lanjut. Oleh karena itu, stabilitas rupiah sangat bergantung pada pengelolaan fiskal dan kepercayaan investor terhadap keamanan utang negara. Isu geopolitik memperburuk situasi ini dengan menambah premi risiko yang harus dibayar investor untuk menahan aset rupiah. Bank Indonesia perlu memantau ketat pergerakan obligasi pemerintah sebagai indikator kesehatan nilai tukar yang lebih akurat dibandingkan hanya fokus pada data saham. Faktor fundamental seperti defisit fiskal dan inflasi domestik juga harus dikelola dengan hati-hati di tengah badai geopolitik global yang sedang melanda.