Irma Suryani Minta Nanik Sudaryati Melibatkan Masyarakat Lokal dalam SPPG

Anggota DPR RI Irma Suryani meminta Kepala BGN baru, Nanik Sudaryati, untuk melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra penyedia dapur SPPG. Irma mendesak pergantian oknum koordinator dan staf BGN yang lalai serta tidak menjalankan standar operasional program gizi dengan benar.

Anggota DPR RI Irma Suryani meminta Kepala BGN baru, Nanik Sudaryati , untuk melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra penyedia dapur SPPG . Irma mendesak pergantian oknum koordinator dan staf BGN yang lalai serta tidak menjalankan standar operasional program gizi dengan benar.

Irma juga meminta setiap koordinator wilayah, kepala regional, dan koordinator kecamatan yang nakal dan tidak menjalankan dapur dengan baik agar diberhentikan. Irma meyakini Nanik S. Deyang mampu memperbaiki semua kinerja BGN yang tidak baik ke depannya demi kualitas program prioritas peningkatan kualitas gizi bangsa. Irma mengemukakan kerja keras mantan Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mencapai target pembangunan SPPG selama menjabat sejak tahun 2025 hingga 2 Juni 2026 patut dihargai.

Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN terhitung sejak 2 Juni 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan tersebut. Irma meminta Kepala BGN baru untuk memberi kesempatan rakyat untuk menjadi mitra SPPG dan memiliki dapur yang memenuhi syarat. Irma juga meminta tiga karyawan BGN yang dipekerjakan di SPPG dan tidak bekerja dengan baik agar diberhentikan.

Irma yakin Nanik S. Deyang mampu memperbaiki semua kinerja BGN yang tidak baik ke depannya demi kualitas program prioritas peningkatan kualitas gizi bangsa





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Irma Suryani Nanik Sudaryati SPPG Badan Gizi Nasional Masyarakat Lokal

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