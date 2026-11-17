Irjen Eko Hadi Santoso resmi dipecat dari Polri. Sidang KKEP memutuskan pemberhentian tidak hormat karena keterlibatannya dalam kasus penyadapan presiden yang melanggar kode etik.

Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (KKEP) telah menetapkan sanksi tegas bagi Irjen Eko Hadi Santoso. Sanksi tersebut berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif atas keterlibatan perwira tinggi tersebut dalam kasus penyadapan presiden.

Proses Hukum dan Sanksi Administratif KKEP

Putusan ini diresmikan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo. Sidang tersebut berlangsung dengan prosedur ketat mengingat tingkat kesalahan yang dihadapi terdakwa. Komjen Hendro Pandowo menjabat sebagai Ketua Komisi sekaligus anggota aktif dalam proses pemanggilan dan penilaian ini.

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Proses penilaian etik ini juga melibatkan Wakil Ketua Irjen Pol Agus Dwi Hermawan. Ketiga anggota komisi lainnya turut hadir memberikan evaluasi mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap. Para anggota komisi tersebut adalah Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi. Kehadiran mereka menjamin validitas dan objektivitas putusan yang diambil.

Status Sanksi dan Langkah Banding Terdakwa

Pemecatan dari tugas kepolisian ini ditetapkan resmi setelah Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding terhadap keputusan awal. Pengajuan banding merupakan hak hukum yang dapat digunakan oleh terdakwa dalam proses penegakan kode etik. Namun, sidang akhirnya tetap memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

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Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH menandakan bahwa seorang perwira dikeluarkan dari dinas secara permanen. Status ini bukan hanya pengunduran diri biasa, melainkan tindakan disipliner berat. Langkah ini diambil karena pelanggaran yang dilakukan dianggap merusak integritas institusi kepolisian secara fundamental.

Keterlibatan Perwira Tinggi Lainnya dalam Kasus

Dalam skandal besar ini, terdapat tiga perwira tinggi polisi yang ditunjuk sebagai tersangka pidana. Selain Irjen Eko Hadi Santoso, nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Slamet Uliandi. Ketiga perwira ini menghadapi proses hukum pidana yang berjalan beriringan dengan proses administratif kode etik.

Selain Eko Hadi Santoso, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat juga telah dijatuhkan kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution. Proses pemecatan Ahrie Sonta juga melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administratif diterapkan secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melanggar aturan.

Peran Brigjen Trunoyudo dalam Proses Verifikasi

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, yang menjabat sebagai Karo Penmas Divisi Humas Polri, memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Ia mengonfirmasi bahwa tindakan Irjen Eko Hadi Santoso masuk dalam kategori perbuatan tercela menurut standar profesionalisme kepolisian. Pernyataan ini menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan akhir.

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Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan konfirmasi ini di Gedung Divpropam Polri pada hari Selasa. Tanggal 17 November 2026 menjadi momen krusial dalam penyebaran informasi resmi kepada publik. Keterangan saksi administratif ini memperkuat posisi bahwa pelanggaran etika telah terjadi secara nyata.

Kasus penyadapan ini mengungkap potensi pelanggaran hak privasi dan kepercayaan publik terhadap aparat hukum. Institusi kepolisian berusaha membersihkan dirinya dari oknum yang tidak bertanggung jawab melalui proses transparan. Sanksi berat ini diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota polisi di seluruh Indonesia.