Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso resmi diberhentikan tidak dengan hormat oleh Polri terkait tuduhan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh lain.

Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso resmi ditetapkan sebagai personel yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyusul sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Putusan ini diambil setelah tim pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh mantan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I tersebut. Pengumuman putusan resmi disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 November 2026.

Proses Sidang dan Sanksi Etik Ketat

Sidang yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal (Kajen) Hendro Pandowo selaku ketua komisi dimulai pukul 09.00 WIB hingga berakhir pada pukul 18.00 WIB di Gedung Presisi 3 Mabes Polri. Seluruh anggota komisi yang hadir dalam sidang tersebut terdiri dari para perwira tinggi berpangkat sama atau lebih tinggi dari terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat 3 Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Sembilan orang saksi dihadirkan di depan komisi untuk memberikan keterangan yang mendukung proses verifikasi fakta pelanggaran kode etik. Salah satu saksi krusial yang meringankan kasus ini adalah seorang perempuan yang hanya dikenal dengan inisial DR.

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KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi utama bagi Irjen Eko Hadi Santoso. Pertama, sanksi etik berupa pernyataan bahwa tindakan pelanggar adalah perbuatan tercela yang melanggar martabat profesi kepolisian. Kedua, sanksi administratif yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Putusan ini didasarkan pada temuan bahwa terdakwa melakukan akses ilegal atau penyadapan dengan menggunakan alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tanpa prosedur yang benar. Tindakan ini jelas-jelas melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Reaksi Terdakwa dan Proses Banding

Meskipun telah mengungkapkan rasa penyesalan dan meminta maaf secara terbuka di depan komisi, Irjen Eko Hadi Santoso secara tegas menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh terdakwa setelah pembacaan vonis oleh pihak komisi. Proses banding ini akan segera diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dalam struktur organisasi kepolisian. Mekanisme penanganan banding ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 69 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

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Pengajuan banding akan ditangani oleh komisi banding yang memiliki wewenang untuk meninjau kembali keseluruhan fakta dan bukti yang telah dikumpulkan oleh komisi etik sebelumnya. Keputusan Eko Hadi Santoso untuk mengajukan banding tidak mengurangi status pemberhentian tidak dengan hormat yang telah diputuskan, namun membuka kesempatan bagi pihak terdakwa untuk memaparkan argumen hukum tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum etik masih berlanjut dan belum dianggap final oleh pihak pertahanan terdakwa.

Konteks Kasus dan Tersangka Lainnya

Kasus ini merupakan bagian dari penyelidikan luas terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Irjen Eko Hadi Santoso menjadi perwira tinggi kedua dari Polri yang dijatuhi sanksi pemecatan dalam kasus ini. Sebelumnya, pada Selasa, 10 November 2026, Irjen Ahmad Ahrie Sonta Nasution telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat dalam sidang KKEP yang serupa. Ahmad Ahrie juga menyatakan akan mengajukan banding atas putusan yang menjatuhkannya dari kepolisian.

Di luar kedua perwira yang telah dipecat tersebut, terdapat dua nama besar lainnya yang masih terjerat dalam kasus penyadapan ini. Bekas Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi masih ditetapkan sebagai tersangka dan belum menjalani sidang etik secara penuh. Menurut rencana, sidang KKEP untuk mantan Kapolri Listyo Sigit akan dilangsungkan pada minggu depan di Jakarta. Namun, proses hukum untuk Irjen Slamet Uliandi terkendala masalah kesehatan yang serius.

Hukum HAM dan Kondisi Kesehatan Tersangka

Kehadiran saksi yang meringankan serta penuntutan yang panjang dalam sidang sebelumnya menjadi sorotan utama dalam evaluasi komisi. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Choirul Anam, menyatakan bahwa mekanisme sidang etik telah berjalan sesuai aturan dengan kredibilitas yang terjaga. Ia menekankan bahwa semua pihak telah diberi kesempatan untuk menguraikan kepentingan, alur kewenangan, dan fakta peristiwa secara mendalam. Kehadiran saksi DR juga menciptakan ruang interaksi dan pembelaan yang cukup panjang bagi pihak terdakwa.

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Sedangkan untuk Irjen Slamet Uliandi, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa sidang etik tidak dipaksakan digelar atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kondisi kesehatan Slamet Uliandi yang menderita sakit pasca stroke membuat ia tidak dapat ditahan bersama tiga tersangka lainnya. Keputusan untuk tidak menghadirkan Slamet Uliandi ke ruang sidang merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar HAM meskipun statusnya tetap sebagai tersangka. Ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan perlindungan hak dasar seseorang dalam masa pemeriksaan.