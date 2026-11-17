Majelis Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat dan perilaku tercela terhadap Irjen Eko Hadi Santoso setelah sidang yang berlangsung sembilan jam pada 17 November 2026.

Majelis Kode Etik Profesi (KKEP) secara resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ( PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso. Sanksi administratif ini mengakhiri masa jabatannya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia setelah melalui proses adjudikasi yang panjang. Keputusan tersebut diambil untuk menegakkan kode etik profesi yang telah dilanggar oleh sang terdakwa.

Mekanisme Sidang Kode Etik Polri

Sidang yang dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi berlangsung selama sembilan jam penuh. Waktu pelaksanaan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB di Gedung Divisi Profesi Manajemen (Propam) Polri. Majelis terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua Irjen Agus Dwi Hermawan, serta tiga anggota lainnya yaitu Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

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Proses pemeriksaan ini fokus pada pengujian fakta terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Eko Hadi Santoso. Majelis meninjau kembali bukti-bukti dan keterangan yang disajikan sepanjang sembilan jam tersebut. Keputusan akhir diambil berdasarkan konsensus majelis terhadap berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Dua Jenis Sanksi Etika Terhadap Terpidana

Majelis tidak hanya menjatuhkan satu jenis sanksi, melainkan dua tindakan administratif yang berbeda. Pertama, adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri. Kedua, adalah sanksi etik berupa penilaian perilaku tercela. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Karo Penmas Divhumas Polri mengonfirmasi kedua putusan ini dalam konferensi pers yang digelar setelah sidang berakhir.

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Kedua sanksi ini mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut mencakup ketidakpatuhan terhadap kode etik kelembagaan maupun kode etik kepribadian seorang perwira tinggi kepolisian. Penggabungan kedua sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya bersifat administratif tetapi juga merusak citra dan etika profesi.

Dokumentasi Keluar Gedung Propam dan Pengawalan

Irjen Eko Hadi Santoso keluar dari Gedung Divisi Propam Polri sekitar pukul 18.46 WIB pada hari Selasa, tanggal 17 November 2026. Sang terdakwa tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru saat meninggalkan lokasi sidang. Ia juga terlihat dengan kedua tangan yang terikat menggunakan kabel ties sebagai tindakan pengamanan standar.

Sejumlah personel dari Brigade Mobil (Brimob) dan Penindakan (Provos) hadir untuk mengawal proses pengantaran. Mereka menggandeng Irjen Eko Hadi Santoso dari sisi kanan dan kiri untuk memastikan ketertiban. Sang terdakwa tidak menyampaikan sepatah kata pun kepada awak media yang menunggu di luar gedung.

Ia langsung diarahkan menuju sebuah kendaraan taktis atau yang dikenal sebagai rantis milik Brimob. Sikap tertunduk lesu yang tampak pada diri Irjen Eko menjadi satu-satunya respons fisik yang terlihat. Proses pengawalan ini dilakukan dengan prosedur ketat mengingat status dan pangkat sang terdakwa.

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Dampak Kasus Terhadap Jabatan Sebelumnya

Keputusan ini menandai akhir dari karier kepolisian Irjen Eko Hadi Santoso. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba di Badan Reserse Kriminal Polri. Kasus yang memicu sidang ini berkaitan dengan tuduhan penyadapan yang melibatkan Presiden. Nasibnya kini berada di ujung tanduk setelah sanksi administratif diterapkan.

Kasus penyadapan ini merupakan isu serius yang mengganggu hubungan antara kepolisian dan eksekutif. Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH, maka secara otomatis status keanggotaan Irjen Eko Hadi Santoso di tubuh Polri dianggap selesai. Ia harus meninggalkan seluruh fasilitas dan hak yang melekat pada pangkatnya sebagai jenderal bintang dua.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mencabut kepercayaan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal. Langkah ini diambil jauh sebelum sidang kode etik berlangsung. Namun, proses administrasi akhir dan pencabutan keanggotaan resmi diselesaikan melalui mekanisme KKEP pada 17 November 2026 ini.