Irjen Ahrie Sonta Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Usai Sidang Etik Penyadapan

Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta atas dugaan penyadapan ilegal saat menjabat di Bareskrim, dan ia telah mengajukan banding.

Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sanksi akhir dari sidang Kode Etik Profesi Polri. Keputusan ketat ini diambil setelah komisaris dan saksi menemukan bukti kuat bahwa perwira bintang dua tersebut melanggar standar profesi dan hukum selama menjalankan tugas di lingkungan Bareskrim Polri.

Mekanisme Sidang Etik dan Fakta Waktu

Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution berlangsung secara intensif pada Selasa, 10 November 2026, dengan rentang waktu mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.10 WIB. Komposisi majelis yang memeriksa kasus ini dipimpin langsung oleh Komisaris Jenderal Rudy Darmoko dan didukung oleh empat perwira tinggi lain, yakni Inspektur Jenderal Roma Hutajulu, Inspektur Jenderal M Zulkarnain, Inspektur Jenderal Jayadi, serta Inspektur Jenderal Rakhmad Setyadi. Durasi sidang yang mencapai lebih dari sebelas jam menunjukkan kedalaman analisis bukti yang disajikan terhadap perilaku tersangka.

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Dugaan Pelanggaran Prosedur dan Teknis

Inti dari dugaan pelanggaran yang diuji dalam persidangan tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Ahrie Sonta saat memegang jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Rombinal Bareskrim Polri. Para pemeriksa kode etik menemukan fakta bahwa yang bersangkutan memanfaatkan kewenangan jabatan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri dengan cara yang tidak profesional. Akses ilegal ini digunakan untuk kegiatan penyadapan yang sama sekali tidak sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku di internal kepolisian.

Berdasarkan penelaahan terhadap regulasi yang berlaku, perbuatan Ahrie Sonta dianggap melanggar Pasal 13 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, perwira tersebut juga terbukti menyalahi sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Secara prinsip dan pembuktian hukum acara kode etik profesi Polri, pelanggaran berat tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

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Sanksi Etika dan Posisi Banding Tersangka

Komisaris Jenderal Rudy Darmoko dalam putusan resminya menjatuhkan dua jenis sanksi bertingkat kepada Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution. Pertama, sanksi bersifat moral atau etika dengan menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan termasuk ke dalam kategori perbuatan tercela yang sangat bertentangan dengan martabat kehormatan anggota Polri. Kedua, sanksi administratif final berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota kepolisian.

Menghadapi putusan final yang dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum berupa banding. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, pengajuan banding tersebut akan segera diperiksa oleh komisi banding di tingkat selanjutnya. Proses pemeriksaan banding ini merupakan hak konstitusional tersangka untuk mengajukan pembelaan atas sanksi yang diterima sebelumnya.

Dampak Nyata dan Tindak Lanjut Polisi

Johnny Eddizon Isir menegaskan secara tegas bahwa Polri tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh para anggotanya. Setiap personel kepolisian wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum, standar operasi prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku tanpa terkecuali. Polri berkomitmen untuk menjaga integritas institusi dengan memastikan tidak adanya perlakuan istimewa atau impunitas bagi siapapun yang terbukti melanggar.

Pada tahap selanjutnya, Polri akan memberikan salinan putusan resmi kepada yang bersangkutan sebelum secara resmi membentuk komisi banding. Proses penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga dipastikan akan terus berjalan paralel. Beberapa saksi yang dihadirkan dalam sidang etik merupakan saksi kunci yang juga diperiksa dalam proses penyidikan pidana tersebut.

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Prosedur Masa Depan dan Persamaan Perlakuan

Tidak hanya Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, para tersangka lainnya juga dijadwalkan akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri dengan prosedur yang sama. Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap tersangka lain, termasuk terhadap Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang merupakan perwira tinggi bintang empat. Majelis etik untuk tahap banding akan ditentukan oleh Kapolri dengan komposisi yang proporsional.

Ahmad Choirul Anam, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hadir dalam sidang tersebut untuk memastikan bahwa prosedur berjalan adil dan masing-masing pihak mendapatkan hak yang sama. Kompolnas mencermati bahwa sidang tersebut berupaya mendalami dan menggali kesaksian serta bukti yang diajukan secara cermat. Anam menyimpulkan bahwa proses yang berjalan menghormati semua pihak, prosedurnya transparan, dan akuntabilitas lembaga kepolisian tetap terjaga dengan baik.