Irish Bella Pilih Jadi Produser Eksekutif, Tantangan Baru dalam Dunia Film

Irish Bella beralih dari acting ke production house sebagai produser eksekutif film Dosa: Penebusan atau Pengampunan, menolak cameo, fokus mengelola HAS Pictures dengan dukungan suami Haldy Sabri; film ini mengisahkan pasangan suami istri yang mengalami kecelakaan dan teror di Hotel Samsara serta menyampaikan pesan tentang dosa dan refleksi diri.

Irish Bella kini beralih dari dunia acting ke production house dengan peran sebagai produser eksekutif untuk film Dosa: Penebusan atau Pengampunan. Meskipun sudah dua tahun tidak berakting, ia mengaku tidak merindukan dunia acting tersebut dan menolak tawaran cameo untuk fokus mengelola HAS Pictures.

Haldy Sabri, suami Irish Bella, memberikan kepercayaan penuh padanya untuk menjalankan production house tersebut sambil tetap mendukung dari sisi bisnis. Peran sebagai produser eksekutif membawa tantangan baru bagi Irish Bella, berbeda dengan saat ia berperan sebagai aktris yang memfokuskan pada karakter dan alur cerita. Ia menjelaskan bahwa produser eksekutif memiliki tanggung jawab besar, berfungsi seperti pemimpin orkestra yang harus mengatur berbagai aspek produksi mulai dari hal besar hingga kecil seperti katering.

Proses produksi film Dosa: Penebusan atau Pengampunan melibatkan alur cerita tentang Bima dan Ersya, pasangan suami istri yang terlibat kecelakaan selama perjalanan dan kemudian mengalami serangkaian teror setelah menginap di Hotel Samsara. Film ini juga menyentuh tema dosa sebagai refleksi diri dan norma masyarakat kontemporer.

Sondang Pratama, yang kemungkinan terlibat dalam produksi, menyampaikan bahwa film ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa manusia tidak luput dari dosa sementara reality show menampilkan various other celebrity news including Baim Wong discussing perfectionism, Irwan Chandra's past job, and family moments of Irish Bella such as her brother's marriage and her daughter's birthday celebration. Several other film-related updates include documentary editing, industry critique by Rano Karno regarding banking support despite high audience numbers, and various other pop culture snippets.

However, the main focus remains on Irish Bella's transition and the responsibilities she embraces in her new role





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Irish Bella Produser Eksekutif Film Dosa: Penebusan Atau Pengampunan HAS Pictures Haldy Sabri Production House Hotel Samsara

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