Menteri Irfan Yusuf menegaskan petugas PPIH 2027 harus mengutamakan pelayanan jemaah. Latihan di Jakarta menyasar kualitas layanan dan disiplin tinggi.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa para calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi harus menempatkan pelayanan kepada jemaah sebagai prioritas utama. Pernyataan ini disampaikan secara tegas saat membuka Pelatihan PPIH Arab Saudi Tahun 1448 H/2027 M yang dilaksanakan di Asrama Haji Kelas I Jakarta pada Minggu, 29 November 2026.

Pendekatan Pelayanan bagi Jemaah Lanjut Usia

Mochamad Irfan Yusuf menekankan bahwa tugas petugas haji bukanlah sekadar kesempatan untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci atau mendapatkan fasilitas istimewa. Ia mengingatkan bahwa para peserta berada dalam rangkaian latihan untuk menyiapkan diri menjadi pelayan bagi tamu-tamu Allah. Kepentingan pribadi maupun pelaksanaan ibadah individu petugas harus dikalahkan demi kepentingan jemaah yang menjadi tanggung jawab mereka.

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Sebagian besar jemaah haji Indonesia berasal dari kalangan lanjut usia dan berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan. Banyak di antaranya merupakan初次 traveler yang pertama kali bepergian keluar negeri. Kondisi ini menuntut petugas untuk memiliki kesabaran, kepedulian, dan empati tinggi dalam membantu jemaah menghadapi fasilitas modern dan kondisi di Arab Saudi.

Penilaian Ketat dan Tindakan Tegas untuk Peserta

Untuk memastikan kualitas petugas, Mochamad Irfan Yusuf meminta instruktur menilai peserta pelatihan secara menyeluruh. Penilaian ini mencakup lima aspek kunci yaitu kehadiran, sikap, kemampuan, kedisiplinan, dan kesungguhan. Pelatihan tidak boleh hanya bersifat formalitas tanpa substansi nyata dari para peserta.

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Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memberikan instruksi jelas bahwa peserta yang tidak menunjukkan komitmen serius harus mendapatkan tindakan tegas. Apabila peserta tidak dapat memperbaiki diri setelah diingatkan satu sampai dua kali, instruktur diperintahkan untuk mencoret nama mereka dari daftar pelatihan. Langkah ini diambil untuk menjamin hanya petugas yang benar-benar serius yang menangani amanah pelayanan jemaah.

Kolaborasi Instansi dan Respons Geopolitik Timur Tengah

Pelatihan PPIH tahun ini melibatkan kolaborasi lintas sektor dari unsur TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan jajaran Kementerian Haji dan Umrah. Pembekalan juga menghadirkan petugas dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk memperdalam pemahaman mengenai kondisi lapangan di negara tetangga. Peserta diharapkan mampu membangun struktur komando yang cepat dan efektif serta menjaga solidaritas antarpersonel.

Mochamad Irfan Yusuf juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Keseriusan dalam menyiapkan petugas ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bertujuan untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik dan aman selama menjalankan ibadah haji di tahun 2027.