Irfan Bachdim Raih Momen Tak Terlupakan Lawan Barcelona Legends, Dapat Jersey Idolanya

Legenda Timnas Indonesia, Irfan Bachdim, merasakan kebahagiaan luar biasa saat berhadapan dengan Barcelona Legends dalam laga sportainment Clash of Legends. Momen spesial baginya adalah bertukar jersey dengan idolanya, Rivaldo, serta dapat bermain bersama para bintang sepak bola dunia yang telah menginspirasinya sejak kecil.

Irfan Bachdim , seorang legenda sepak bola Indonesia, merasakan momen yang tidak akan terlupakan saat berhadapan dengan Barcelona Legends dalam pertandingan sportainment bertajuk Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu malam, 18 April 2026. Pertandingan ini menjadi panggung reuni bagi sejumlah bintang sepak bola dunia. Tim DRX Legends diperkuat oleh nama-nama besar seperti Franck Ribery, Keisuke Honda, dan Fabio Cannavaro.

Sementara itu, Barcelona Legends diperkuat oleh deretan legenda ternama, termasuk Phillip Cocu, Javier Saviola, dan Patrick Kluivert. Setelah pertandingan usai, Bachdim tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia mengungkapkan bahwa momen bermain bersama para legenda dunia adalah pengalaman yang sangat berharga dalam hidupnya. "Ya, luar biasa, apalagi main di lapangan pas aku mulai nonton bola dengan legenda-legenda besar kayak gini. Terus terang aku mulai ada mimpi sepak bola karena ada Patrick Kluivert di Ajax dulu. Itu legenda saya," ujar Bachdim. Ia juga menyoroti sosok Ronaldo Nazario dan Rivaldo sebagai inspirasi besar yang memotivasinya sejak kecil untuk menekuni dunia sepak bola. "Dan of course R9 sama Rivaldo ini sangat motivasi waktu aku kecil. So, aku sangat-sangat senang, bahagia, dan very-very grateful," tambahnya. Momen paling spesial bagi Bachdim adalah ketika ia berhasil mendapatkan jersey yang dikenakan oleh Rivaldo selama pertandingan. Ia menceritakan bahwa para pemain Barcelona Legends sangat ramah dan terbuka untuk bertukar jersey. "Ya luar biasa kan, kapan bisa dapat yang match worn, jersey. Mereka sangat-sangat baik, humble, aku senang banget bisa main dan ketemu sama mereka," katanya. Bachdim bahkan menyebut jersey tersebut sebagai hadiah istimewa yang memiliki makna emosional mendalam, mengingat Rivaldo adalah salah satu idolanya sejak kecil. "Seperti tadi aku bilang, itu dari kecil aku nonton mereka. Dan mereka motivasi saya untuk kejar mimpi saya. Dan sekarang ada hadiah dapat jersey dari legenda-legenda besar ini," sambungnya. Dalam pertandingan tersebut, Bachdim tampil sejak awal mengenakan nomor punggung 17. Namun, tim DRX Legends harus mengakui keunggulan Barcelona Legends yang berhasil menang dengan skor 3-0 melalui gol dari Rivaldo, Jonathan Soriano, dan Christian Tello. Meskipun mengalami kekalahan, momen berharga yang didapatkan Bachdim menjadi kenangan tersendiri dalam kariernya, terutama dapat bermain satu lapangan dan bertukar jersey dengan para legenda yang selama ini hanya ia saksikan di layar kaca





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jelang Clash of Legends 2026: Ronaldo Nazario Fokus pada Peran Manajer Tim DRX World LegendsRonaldo Nazario siap pimpin DRX World Legends di laga persahabatan Clash Of Legends 2026, ungkap kondisi fisik dan rencana mainnya.

Read more »

Ribuan Personel Gabungan Amankan Laga Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBKKepolisian Resor Jakarta Pusat mengerahkan 1.647 personel gabungan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penonton dalam laga akbar Clash of Legends yang mempertemukan Barcelona Legends melawan DRX World Legends pada Sabtu, 18 April 2026, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengamanan meliputi penyebaran personel di berbagai titik vital stadion dan sekitarnya, serta penerapan rekayasa lalu lintas situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Masyarakat diimbau mencari jalur alternatif dan suporter diminta menjaga ketertiban serta tidak membawa barang terlarang.

Read more »

Link Live Streaming Clash of Legends: Barcelona Legends Vs DRX World LegendsBerikut ini adalah info penayangan laga Clash of Legends antara Barcelona Legends vs DRX World Legends malam ini, Sabtu (18/4/2026).

Read more »

Barca Legends Taklukkan DRX Legends 3-0 dalam Duel Nostalgia Clash of LegendsBarca Legends tampil perkasa mengalahkan DRX Legends dengan skor 3-0 dalam pertandingan sportainment Clash of Legends di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol-gol dicetak oleh Rivaldo, Jonathan Soriano, dan Christian Tello.

Read more »

Barcelona Legends Lumat DRX World Legends di Clash of Legends 2026Barcelona Legends tampil dominan dan berhasil menang telak 3-0 atas DRX World Legends di Stadion Gelora Bung Karno.

Read more »

Barcelona Legends Taklukkan DRX World Legends 3-0 dalam Clash of Legends di GBKPara legenda sepak bola dunia, termasuk Franck Ribery dan Alessandro Del Piero, unjuk gigi dalam laga persahabatan Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Barcelona Legends berhasil meraih kemenangan 3-0 atas DRX World Legends.

Read more »