Iranian Captain Reveals Tense Atmosphere at 2026 World Cup

Iranian captain Mehdi Taremi has revealed that the atmosphere at the 2026 World Cup feels tense for his team, citing the ongoing conflict between the US and Iran as the reason for the unease. Taremi acknowledges the tension he has felt since his team's arrival and expresses disappointment at the change in the tournament's usual peaceful and joyful atmosphere.

Kapten Timnas Iran, Mehdi Taremi mengungkapkan suasana Piala Dunia 2026 terasa menegangkan bagi skuad. Iran mengalami situasi yang tidak kondusif dalam persiapannya berlaga di Piala Dunia 2026.

Hal tersebut adalah buntut dari konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Iran yang pecah pada akhir Februari 2026 silam yang menewaskan Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Taremi mengakui telah merasakan ketegangan sejak awal kedatangan mereka. Dia menyayangkan suasana turnamen yang biasanya penuh kegembiraan dan kedamaian kini berubah drastis. Menurut Taremi, ketegangan ini merusak pesan utama FIFA bahwa sepak bola seharusnya menjadi pemersatu dan pembawa pesan damai.

"Saya telah merasakan ketegangan sejak pertama kali kami tiba di Piala Dunia ini," kata Taremi, Minggu (14/6/2026) dikutip dari "Di turnamen mana pun ketika ada ketegangan, kami tidak akan memiliki pengalaman indah yang selalu kami bicarakan dengan penuh kedamaian dan kegembiraan.





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