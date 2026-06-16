Iran vs Selandia Baru Berakhir Imbang 2-2 di Laga Pembuka Grup G Piala Dunia 2026

Laga Grup G Piala Dunia 2026 antara Iran melawan Selandia Baru di Los Angeles Stadium berakhir dengan skor 2-2. Kekalahan Awal Iran disamai oleh Ramin Rezaeian di babak pertama, dan di babak kedua Elijah Just kembali menjebol gawang lawan, namun Mohammad Mohebi mampu menyamakan kedudukan untuk Iran. Kedua tim berbagi satu poin dalam laga pertamanya.

Bek Selandia Baru, Callan Elliot, dan bek Iran, Ali Nemati, aktif bertarung dalam laga Grup G Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium , Inglewood, yang digelar pada Selasa (16/6/2026) pagi WIB.

Pertandingan yang berlangsung di venue tersebut berakhir dengan hasil imbang 2-2. Iran mendapat kebobolan lebih dulu saat laga baru berjalan tujuh menit, saat Elijah Just berhasil membuka keunggulan untuk Selandia Baru setelah memanfaatkan umpan dari Chris Wood. Iran berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-32 lewat gol Ramin Rezaeian. Dengan skor 1-1, babak pertama selesai.

Pada babak kedua, tepatnya menit ke-54, Chris Wood dan Elijah Just kembali menunjukkan kerja sama ekstrem, di mana Just mencetak gol kedua setelah menerima umpan dari Wood. Namun, Iran tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan kembali sepuluh menit kemudian. Ramin Rezaeian, yang sebelumnya mencetak gol, kini memberikan assist untuk gol yang dicetak Mohammad Mohebi. Hingga peluit akhir berbunyi, skor tetap 2-2.

Dengan hasil ini, kedua tim harus puas berbagi satu poin dalam laga pembuka mereka di Grup G Piala Dunia 2026. Formasi tim yang dipakai Iran: Alireza Beiranvand sebagai kiper; Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi di belakang; Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Aria Yousefi di tengah; Shahriar Moghanlou dan Mehdi Taremi di depan.

Sementara itu, Selandia Baru di lineup: Max Crocombe di gawang; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace memenuhi posisi bek; Joe Bell dan Marko Stamenic sebagai gelandang bertahan; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just menempati gelandang serang; dan Chris Wood berperan sebagai penyerang utama. Laga ini menjadi kelemparan awal seru di Grup G, di mana kedua tim memiliki kecepatan tinggi dan pertahanan raksasa, menjadikan setiap momen serangan sangat berisiko. hasil imbang ini membuka peluang luas bagi tim lain di grup untuk bersaing, sekaligus menegaskan bahwa Iran dan Selandia Baru memiliki daya serang yang mengancam tapi juga kelemahan di garis belakang yang bisa dieksploitasi





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Iran Vs Selandia Baru Grup G Hasil Sepak Bola Los Angeles Stadium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Iran vs Selandia Baru: Perjalanan Bergejolak Team MelliIran dan Selandia Baru bersua di laga Grup G Piala Dunia 2026.

Read more »

Iran vs Selandia Baru: Kesampingkan Politik, Ini Sepak Bola!Pelatih Selandia Baru, Darren Bazeley enggan laga kontra Iran ini dinodai dengan obrolan soal politik.

Read more »

Suporter Iran Terbelah dalam Laga Vs Selandia Baru, Bayang-bayang Politik Ikut Masuk StadionLaga Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026 diwarnai aksi protes ratusan diaspora Iran di LA yang tolak campurkan dukungan sepak bola dan politik.

Read more »

Dari Poster Ali Khamenei hinga Bendera Palestina Berkibar di Laga Iran vs Selandia BaruPertandingan Iran melawan Selandia Baru dalam Grup G Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor imbang 2-2.

Read more »