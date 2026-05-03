Iran Usulkan 14 Poin Perdamaian ke AS, Minta Ganti Rugi dan Mekanisme Baru Selat Hormuz

Iran mengusulkan 14 poin perdamaian kepada AS untuk mengakhiri perang, termasuk tuntutan ganti rugi dan mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz. Juru bicara Kemlu Iran, Esmaeil Baghaei, mengecam tindakan AS sebagai pembajakan dan perampokan bersenjata di laut lepas. AS menanggapi dengan menyebut penyitaan kapal Iran sebagai bisnis menguntungkan, sementara Iran menolak gencatan senjata dua bulan dan mendesak penyelesaian isu dalam 30 hari.

Iran telah mengusulkan 14 poin perdamaian kepada Amerika Serikat sebagai upaya untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Dalam unggahan di platform X pada 2 Mei 2026, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran , Esmaeil Baghaei, mengecam tindakan AS yang melanggar hukum internasional, termasuk penyitaan kapal-kapal Iran di Selat Hormuz .

Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pembajakan dan perampokan bersenjata di laut lepas, yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan maritim global. Baghaei menekan bahwa komunitas internasional harus menolak normalisasi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh AS, yang telah menyebabkan blokade dan penyitaan kapal-kapal Iran beserta kargo dan awaknya. Ia juga menyatakan bahwa Iran berhak mengambil tindakan defensif sebagai balasan atas agresi AS, termasuk mengontrol Selat Hormuz yang strategis.

Presiden AS, Donald Trump, dalam pidatonya di Florida pada 1 Mei 2026, menggambarkan penyitaan kapal-kapal Iran sebagai bisnis yang menguntungkan, bahkan menyebut Angkatan Laut AS bertindak seperti bajak laut. Ia menyatakan bahwa AS telah mengambil alih kapal, kargo, dan minyak Iran, yang menurutnya merupakan peluang bisnis yang besar. Sementara itu, Iran menolak usulan gencatan senjata selama dua bulan dari AS dan mendesak agar semua isu diselesaikan dalam 30 hari untuk mengakhiri perang secara penuh.

Selain itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menerapkan aturan baru pengelolaan Teluk Persia dan Selat Hormuz, dengan Pasukan Revolusi Islam (IRGC) mengambil kendali penuh di perairan sepanjang sekitar 2.000 kilometer. Di sisi lain, beberapa peristiwa lain juga terjadi di Indonesia. Polda Riau berhasil mencokok empat orang pelaku pembunuhan sadis disertai perampokan terhadap seorang wanita lanjut usia di Riau.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja meski jarang terekspos, seperti dalam Musrenbang 30 April 2026 di Samarinda, dan membahas proyek Mahakam Ulu. Selain itu, sebuah kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang ABG perempuan di Tangerang juga sedang diselidiki oleh polisi. Di bidang inovasi, panen benih padi hasil iradiasi BRIN di Subang menjadi langkah nyata menghadapi krisis pangan global, sementara Yellow Hearts resmi hadir sebagai publisher game Indonesia untuk mendukung developer lokal.

Di Bali, Desa Adat Banyuasri mulai mengembangkan destinasi wisata bahari berbasis pelestarian lingkungan melalui konservasi tukik atau anak penyu. Di sisi konflik internasional, Hizbullah dikabarkan berhasil menyerang tank Merkava Mk.4 milik Israel dengan drone FPV di tengah eskalasi perang Iran-Israel





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran AS Selat Hormuz Perdamaian Konflik Internasional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemimpin Tertinggi Iran Akan Memberlakukan Kerangka Hukum Baru untuk Selat HormuzAyatollah Mojtaba Khamenei menegaskan akan mengimplementasikan kerangka hukum baru untuk mengelola Selat Hormuz, yang dianggap sebagai titik vital perdagangan global. Ia menyatakan ini sebagai ungkapan syukur atas berkah ilahi dan untuk mengakhiri penyalahgunaan jalur air tersebut. Khamenei juga mengkritik agresi militer dan blokade AS di kawasan, serta mengingatkan tentang sejarah penjajahan oleh negara asing.

Read more »

Khamenei Klaim Kemenangan atas AS, Iran Pertegas Kendali Selat HormuzPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Iran umumkan aturan maritim baru di tengah ketegangan Selat HormuzKorps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan "aturan baru" atas garis pantai negara itu di Teluk dan Selat Hormuz, dengan mengatakan bahwa ...

Read more »

Iran Umumkan Aturan Maritim Baru di Selat Hormuz: IRGC Kendalikan 2.000 Km dari Garis PantaiPemimpin Tertinggi Iran menerapkan aturan baru pengelolaan Teluk Persia dan Selat Hormuz. IRGC pegang kendali penuh di perairan sepanjang sekitar 2.000 kilometer itu

Read more »

Iran Umumkan Aturan Maritim Baru di Selat Hormuz: IRGC Kendalikan 2.000 Km dari Garis PantaiPemimpin Tertinggi Iran menerapkan aturan baru pengelolaan Teluk Persia dan Selat Hormuz. IRGC pegang kendali penuh di perairan sepanjang sekitar 2.000 kilometer itu

Read more »

Iran Janjikan Stabilitas Selat Hormuz Lewat Kerangka BaruPemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyebut masa depan Teluk tanpa kehadiran Amerika Serikat dan menjanjikan stabilitas melalui pengelolaan baru Selat Hormuz.

Read more »