Iran Tunggu Hasil Mediasi Pakistan Sebelum Lanjutkan Dialog dengan AS

Iran menyatakan akan menunda keputusan mengenai putaran perundingan selanjutnya dengan Amerika Serikat hingga setelah kunjungan delegasi Pakistan yang bertindak sebagai mediator. Gencatan senjata di Lebanon disebut sebagai sinyal positif, namun Teheran menekankan pentingnya kerangka negosiasi yang wajar dari Washington.

Teheran, Iran – Keputusan mengenai kelanjutan perundingan antara Iran dan Amerika Serikat tampaknya akan ditunda hingga setelah lawatan delegasi Pakistan ke ibu kota Iran , Teheran. Informasi ini didapatkan dari laporan kantor berita Iran , Tasnim, yang mengutip pernyataan dari sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya.

Fakta bahwa delegasi Pakistan, yang memegang peran sebagai mediator dalam dialog krusial antara Iran dan AS, telah tiba di Teheran pada hari Rabu (15 April) memperkuat dugaan penundaan ini. Delegasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir, yang menunjukkan keseriusan upaya mediasi yang dilakukan oleh negara tetangga Iran tersebut. Laporan yang beredar pada hari Rabu tersebut juga mengindikasikan bahwa isu gencatan senjata di Lebanon akan menjadi tolok ukur yang sangat penting bagi Iran dalam mempertimbangkan untuk melanjutkan putaran perundingan baru dengan Amerika Serikat. Namun demikian, Iran secara tegas menekankan bahwa Washington harus menunjukkan kepatuhan terhadap apa yang disebut sebagai 'kerangka negosiasi yang wajar.' Hal ini menyiratkan adanya prasyarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak Amerika Serikat agar dialog dapat kembali bergulir dengan konstruktif. Sebelumnya, upaya dialog antara kedua negara telah dimulai pada hari Sabtu (11 April) di Islamabad, Pakistan. Inisiatif ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa dirinya telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Teheran terkait pelaksanaan gencatan senjata selama periode dua pekan. Pengumuman Trump ini sempat memberikan secercah harapan akan adanya kemajuan dalam hubungan diplomatik yang tegang antara kedua negara. Namun, harapan tersebut pupus pada hari Ahad (12 April) ketika Pemimpin delegasi perundingan Amerika Serikat, Wakil Presiden J.D. Vance, secara resmi mengumumkan bahwa Iran dan Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan apa pun selama jalannya negosiasi. Akibatnya, delegasi Amerika Serikat terpaksa kembali ke tanah air mereka tanpa membawa hasil konkret yang diharapkan. Kegagalan ini menambah daftar panjang tantangan dalam upaya mencari solusi diplomatik bagi berbagai isu yang membelit hubungan Iran dan AS. Situasi ini menyoroti betapa kompleksnya negosiasi yang melibatkan kedua negara, di mana kepentingan dan tuntutan yang saling bertentangan seringkali menjadi hambatan utama. Peran Pakistan sebagai mediator menjadi sangat krusial dalam upaya menjembatani perbedaan tersebut. Keberhasilan mediasi ini tidak hanya akan bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk berkompromi, tetapi juga pada kemampuan mediator untuk menciptakan ruang dialog yang efektif dan saling memahami. Keputusan Iran untuk menunggu hasil dari kunjungan delegasi Pakistan mencerminkan strategi Teheran untuk mengevaluasi kembali posisinya setelah mendapatkan masukan dan perkembangan terbaru dari upaya mediasi. Hal ini juga bisa diartikan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Iran tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan strategis, melainkan lebih mengutamakan pertimbangan yang matang. Penting untuk dicatat bahwa perundingan Iran-AS seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik internal di kedua negara, serta oleh faktor-faktor regional dan internasional. Oleh karena itu, setiap perkembangan dalam upaya dialog ini perlu dicermati dengan seksama, karena dapat memiliki implikasi yang luas bagi stabilitas regional dan global. Dengan demikian, Iran saat ini menempatkan harapan pada peran Pakistan untuk memfasilitasi terobosan. Keberhasilan delegasi Pakistan dalam mediasi ini bisa menjadi titik balik penting dalam hubungan Iran-AS, atau justru mempertegas kebuntuan yang telah lama terjadi. Dunia diplomatik kini menantikan perkembangan selanjutnya dari Teheran, di mana langkah-langkah strategis Iran akan sangat bergantung pada hasil perundingan yang dimediasi oleh Pakistan





AS dan Iran Akan Lanjutkan Pembicaraan di Pakistan Akhir Pekan IniTim negosiasi Amerika Serikat dan Iran dilaporkan akan melanjutkan pembicaraan di Islamabad, Pakistan, pada akhir pekan ini setelah dialog sebelumnya berakhir tanpa terobosan. Jadwal pasti pertemuan belum ditetapkan, namun opsi pertemuan paling cepat adalah pada 17-19 April 2026. Pakistan telah mengundang kedua pihak dan terus berkomunikasi terkait penentuan waktu putaran selanjutnya. Isu strategis seperti ketegangan di Selat Hormuz, program nuklir Iran, dan sanksi internasional dibahas dalam pertemuan sebelumnya.

Trump Optimistis Perundingan dengan Iran Bisa Dimulai dalam Dua Hari di PakistanPresiden AS Donald Trump menyatakan optimisme tentang potensi dimulainya kembali perundingan dengan Iran, yang kemungkinan akan berlangsung dalam dua hari ke depan di Pakistan. Meskipun demikian, opsi lokasi lain untuk perundingan juga sedang dipertimbangkan.

AS dan Iran Pertimbangkan Lanjutkan Negosiasi Perang di Pakistan Akhir Pekan IniAmerika Serikat dan Iran berencana melanjutkan negosiasi di Pakistan untuk mengakhiri konflik. Perundingan sebelumnya berakhir buntu, sehingga dialog lanjutan dianggap penting untuk stabilitas global.

Iran Kecam AS Setelah Negosiasi di Pakistan GagalMenteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, mengkritik Amerika Serikat atas kegagalan negosiasi gencatan senjata di Pakistan. Iran menyebut tuntutan AS sebagai penyebab kebuntuan dan mengutuk serangan militer AS dan Israel sebagai pelanggaran perdamaian. Turki menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian di kawasan.

Tagihan Hotel Mewah Tempat Perundingan Buntu AS-Iran Belum DibayarTunggahan tagihan di hotel mewah tempat perundingan AS-Iran itu membuat kredibilitas Pakistan diragukan.

