Iran Tuduh Pentagon Sembunyikan Biaya Perang dengan Iran, Angka Mencapai Rp1.600 Triliun

Pejabat Iran, Abbas Araghchi, menuduh Pentagon menyembunyikan biaya sebenarnya dari konflik dengan Iran, mengklaim kerugian Amerika Serikat mencapai 100 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.600 triliun, empat kali lipat dari klaim resmi. Tuduhan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat dan perbedaan angka biaya perang yang dilaporkan oleh kedua belah pihak.

Klaim terbaru dari pejabat Iran , Abbas Araghchi, menuduh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ( Pentagon ) sengaja menyembunyikan biaya sebenarnya dari keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik yang meningkat dengan Iran .

Araghchi secara tegas menyatakan bahwa dampak finansial dari konflik ini sangat membebani warga Amerika, dengan perkiraan biaya mencapai sekitar 500 dolar AS atau setara dengan Rp8 juta per bulan untuk setiap rumah tangga. Jumlah ini, jika dikalkulasikan secara nasional, menghasilkan total biaya perang yang ditanggung oleh Washington mencapai angka fantastis, yaitu 100 miliar dolar AS, atau lebih dari Rp1.600 triliun. Menurut Araghchi, angka ini merupakan empat kali lipat dari klaim resmi yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Pernyataan keras ini disampaikan melalui platform media sosial X, di mana Araghchi menulis, “Pentagon berbohong. Taruhan Netanyahu telah membuat Amerika merugi 100 miliar dolar sejauh ini, empat kali lipat dari yang diklaim. ” Ungkapan ini secara implisit mengkritik dukungan penuh Amerika Serikat terhadap operasi militer Israel terhadap Iran, dan menyoroti potensi kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Amerika Serikat akibat kebijakan tersebut.

Araghchi juga menambahkan sindiran tajam, “Israel First selalu berarti America Last,” yang semakin mempertegas pandangannya bahwa kepentingan Israel diutamakan di atas kepentingan Amerika Serikat dalam situasi ini. Kontradiksi antara klaim Iran dan pernyataan resmi dari Pentagon semakin memperumit pemahaman publik mengenai biaya sebenarnya dari konflik ini. Dalam sidang Kongres baru-baru ini, perwakilan dari Pentagon menyatakan bahwa biaya perang sejauh ini baru mencapai 25 miliar dolar AS, atau sekitar Rp400 triliun.

Rincian pengeluaran ini dijelaskan meliputi penggunaan amunisi dalam operasi militer, pengerahan pasukan Amerika Serikat ke wilayah Timur Tengah, serta kerusakan yang dialami oleh peralatan tempur selama konflik. Ketika ditanya mengenai beban yang ditanggung oleh pembayar pajak Amerika Serikat, perwakilan Pentagon, Hegseth, memberikan jawaban yang kontroversial. Ia berargumen, “Berapa harga yang layak untuk memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir?

” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah Amerika Serikat menganggap biaya perang sebagai investasi yang diperlukan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, meskipun angka pastinya masih menjadi perdebatan. Namun, perlu dicatat bahwa Washington sebelumnya telah secara konsisten menolak klaim yang diajukan oleh Teheran mengenai besarnya kerugian ekonomi maupun militer yang dialami akibat konflik ini. Penolakan ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara kedua negara memperhitungkan dan melaporkan biaya perang, serta adanya ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak.

Perbedaan signifikan dalam angka yang dilaporkan oleh Iran dan Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan penting mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan biaya perang. Klaim Araghchi, meskipun belum diverifikasi secara independen, menyoroti potensi adanya upaya untuk meremehkan biaya sebenarnya dari konflik ini di mata publik Amerika Serikat. Jika klaim tersebut benar, maka warga Amerika Serikat mungkin tidak sepenuhnya menyadari beban finansial yang ditanggung oleh negara mereka akibat keterlibatan dalam konflik dengan Iran.

Lebih lanjut, pernyataan Araghchi mengenai “taruhan Netanyahu” dan “Israel First” menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa kepentingan politik dan aliansi strategis dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait perang, dan bahwa kepentingan ekonomi Amerika Serikat mungkin tidak menjadi prioritas utama. Situasi ini menuntut adanya investigasi yang lebih mendalam dan independen untuk mengungkap kebenaran mengenai biaya sebenarnya dari konflik ini, serta untuk memastikan bahwa publik Amerika Serikat memiliki informasi yang akurat dan lengkap untuk membuat penilaian yang tepat mengenai kebijakan luar negeri negara mereka.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari konflik ini terhadap stabilitas regional dan ekonomi global, serta untuk mencari solusi diplomatik yang dapat mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh semua pihak yang terlibat





