Iran Tetapkan Aturan Baru Pengelolaan Teluk Persia, AS Tingkatkan Blokade

Angkatan Laut IRGC Iran menetapkan aturan baru pengelolaan Teluk Persia berdasarkan perintah Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei. Iran akan memanfaatkan kontrol garis pantai 2.000 km untuk memperkuat keamanan dan tekanan strategis melalui Selat Hormuz. Sementara itu, AS meningkatkan blokade dengan mengalihkan 45 kapal, menurut CENTCOM.

Angkatan Laut Pasukan Revolusi Islam (IRGC) Iran telah menetapkan aturan baru dalam pengelolaan Teluk Persia berdasarkan perintah Pemimpin Tertinggi Iran , Mojtaba Khamenei. Dengan menguasai garis pantai sepanjang 2.000 kilometer, Iran akan memperkuat keamanan nasional dan menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan strategis.

Pernyataan ini disampaikan oleh IRGC di tengah eskalasi ketegangan regional, terutama setelah konflik terbuka antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut pernyataan resmi IRGC Navy, persamaan dan aturan baru pengelolaan Teluk Persia telah dirumuskan dan akan diimplementasikan sesuai dengan perintah Pemimpin Revolusi Islam. Angkatan Laut IRGC akan memanfaatkan perairan ini sebagai sumber penghidupan dan kekuatan bagi rakyat Iran, serta sebagai sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan.

Sementara itu, dalam pidato pertamanya setelah terpilih sebagai Pemimpin Tertinggi, Mojtaba Khamenei menegaskan bahwa Iran akan terus mempertahankan opsi menutup Selat Hormuz sebagai alat tekanan strategis terhadap musuh. Ia menyatakan bahwa rakyat Iran mendesak pertahanan yang efektif sehingga musuh merasa menyesal. Leverage penutupan Selat Hormuz harus terus dipertahankan, kata Khamenei pada 12 Maret lalu. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggambarkan operasi penyitaan kapal dalam blokade Amerika terhadap Iran sebagai kegiatan yang menguntungkan.

Trump bahkan menyebut angkatan laut negaranya seperti bajak laut saat menggambarkan operasi tersebut. Kami naik ke atas kapal, mengambil alih kapalnya, mengambil kargonya, mengambil minyaknya. Ini bisnis yang sangat menguntungkan, kata Trump. Kami seperti bajak laut.

Kurang lebih seperti bajak laut. Tapi kami tidak main-main. Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan hingga Jumat telah mengalihkan 45 kapal guna memastikan kepatuhan terhadap blokade yang diberlakukan Washington. Ketegangan di Teluk Persia semakin memuncak dengan adanya blokade dan ancaman penutupan Selat Hormuz.

Iran melihat Selat Hormuz sebagai salah satu aset strategis untuk menekan musuh, sementara Amerika Serikat terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Konflik ini tidak hanya melibatkan Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga Israel yang memiliki kepentingan strategis di kawasan. Pihak-pihak internasional seperti Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengekspresikan keprihatinan terhadap eskalasi ketegangan di Teluk Persia. Mereka mendesak semua pihak untuk menjaga stabilitas dan menghindari konflik berskala besar.

Namun, dengan adanya pernyataan keras dari kedua belah pihak, prospek perdamaian di kawasan ini tetap abu-abu





