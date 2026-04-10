Iran Tegaskan Sikap Perang: Tak Cari Perang, Tapi Pertahankan Hak, Selat Hormuz Jadi Fokus

Pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, menyampaikan pernyataan tegas terkait perang, menekankan persatuan, balasan terhadap serangan, dan fokus pada pengelolaan Selat Hormuz di tengah ketegangan dengan AS dan Israel. Perundingan damai dijadwalkan, sementara konflik di Lebanon terus berlanjut.

Mojtaba Khamenei , pemimpin baru Iran , mengeluarkan pernyataan resmi yang krusial terkait situasi perang yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pemerintah, ia menegaskan bahwa Iran tidak mencari peperangan, namun dengan tegas menyatakan bahwa Iran tidak akan menyerahkan hak-haknya. Khamenei menekankan pentingnya persatuan di antara seluruh front perlawanan, yang ia anggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Ia juga menyampaikan imbauan kepada rakyat Iran untuk menghindari interaksi dengan media yang dianggap berpihak pada musuh. Selain itu, Khamenei mengindikasikan bahwa Iran akan mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengelola Selat Hormuz, membawa pengelolaan strategis ini ke tahap yang baru dan lebih strategis.\Pernyataan Khamenei juga mencakup janji balasan tegas terhadap setiap serangan yang dilancarkan oleh musuh terhadap Iran. Hal ini termasuk respons terhadap serangan awal pada 28 Februari lalu yang mengakibatkan kematian pemimpin tertinggi Iran sebelumnya, yang juga merupakan ayah dari Mojtaba Khamenei. Khamenei menegaskan komitmen Iran untuk membalas kematian para pemimpin dan 'martir' mereka. Situasi ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang mulai rapuh. Pada saat yang sama, Israel terus melanjutkan serangan ke Lebanon, sementara Iran mempertahankan kendali penuh atas Selat Hormuz. Sementara itu, upaya untuk mencapai pembicaraan damai yang konstruktif masih belum jelas arahnya. Kedua belah pihak, baik Teheran maupun Washington, terus mengklaim kemenangan sambil terus memberikan tekanan diplomatik dan militer.\Perundingan yang mengarah pada kesepakatan permanen kemungkinan besar akan segera dimulai di Islamabad, Pakistan, dengan Wakil Presiden AS, JD Vance, dijadwalkan memimpin delegasi Amerika Serikat. Serangan Israel ke Lebanon telah meningkatkan intensitas konflik, menjadikan hari Rabu sebagai hari paling mematikan di Lebanon sejak perang dimulai, dengan lebih dari 300 orang tewas menurut laporan Kementerian Kesehatan setempat. Terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai apakah gencatan senjata yang ada mencakup kelompok militan Lebanon, Hezbollah. Iran telah mengeluarkan peringatan keras dan menyatakan akan memberikan 'respons keras' jika serangan terhadap Lebanon tidak segera dihentikan. Negosiasi antara Israel dan Lebanon diperkirakan akan berlangsung minggu depan di Washington. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan persetujuannya untuk melakukan pembicaraan langsung. Meskipun ketegangan meningkat dan Selat Hormuz berpotensi menjadi titik konflik, tidak ada laporan serangan yang terjadi di wilayah Iran, maupun terhadap Israel atau negara-negara Arab Teluk lainnya. Saat ini, Lebanon menjadi satu-satunya wilayah yang masih dilanda konflik aktif. Pemimpin baru revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, menyerukan partisipasi publik yang berkelanjutan dalam perjuangan melawan agresi dari AS dan Israel. Pakistan telah memperketat langkah-langkah keamanan di ibukotanya, Islamabad, sebagai persiapan untuk perundingan antara AS dan Iran yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata. Wakil Presiden AS, JD Vance, pada hari Jumat lalu mengingatkan Iran agar tidak 'mempermainkan' AS saat ia bersiap untuk negosiasi penting yang bertujuan untuk mengakhiri perang. Iran menyuarakan kekhawatiran bahwa AS mungkin akan memanfaatkan periode gencatan senjata untuk memperkuat persenjataan mereka, demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Selain itu, terdapat laporan mengenai drone tak dikenal yang terlihat terbang di atas brankas emas Belanda dan kastil milik Putri Beatrix pada November 2025, yang diungkapkan oleh surat kabar Algemeen Dagblad (AD). Mantan Presiden AS, Donald Trump, memberikan peringatan kepada Iran agar tidak mengenakan bea masuk bagi kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz, dan menuduh Iran melakukan 'pekerjaan yang sangat buruk'





Iran Ultimatum AS: Gencatan Senjata atau Perang Berlanjut, Selat Hormuz Ditutup, Harga Minyak MelonjakKetegangan meningkat di Timur Tengah setelah Iran memberikan ultimatum kepada AS untuk memilih antara gencatan senjata atau melanjutkan perang. Penutupan Selat Hormuz dan serangan di Lebanon memperburuk situasi, menyebabkan lonjakan harga minyak.

Malaysia Geram Singapura Bawa-bawa Selat Malaka soal Penutupan Selat Hormuz oleh Iran

Anggota DPR: Selat Hormuz jadi Urat Nadi Energi Dunia, Perang Harus DihentikanAzis menilai dampak perang di Timur Tengah dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Ia menilai bahwa suatu keputusan militer, bisa mempengaruhi harga bahan baku.

Donald Trump Soal Iran Tarik Pungutan di Selat Hormuz: Sebaiknya Hentikan SekarangJPNN.com : Presiden AS Donald Trump mendesak Iran menyetop praktik menarik pungutan dari kapal-kapal tanker yang melintas Selat Hormuz.

Donald Trump Peringatkan Iran Stop Pungutan di Selat Hormuz

Beda dari Selat Hormuz Iran, Apa Peran Selat Malaka bagi Indonesia?

