Iran Tegaskan Persatuan Nasional Bantah Klaim Perpecahan Internal

Pejabat tinggi Iran bersatu membantah klaim Amerika Serikat tentang perpecahan internal, menegaskan seluruh elemen bangsa bersatu menghadapi tekanan asing. Presiden, Menteri Luar Negeri, Ketua Parlemen, dan Dewan Keamanan Nasional bersama-sama menyampaikan pesan persatuan dan ketahanan nasional.

Pejabat tinggi Iran dengan tegas menyatakan persatuan nasional sebagai bantahan terhadap klaim yang dilontarkan oleh Amerika Serikat mengenai adanya perpecahan internal dalam pemerintahan mereka. Presiden Masoud Pezeshkian, bersama dengan jajaran pejabat kunci lainnya, menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa Iran berdiri teguh bersatu dalam menghadapi tekanan dan intervensi dari pihak asing.

Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap narasi yang berupaya menggambarkan Iran sebagai negara yang terpecah belah, sebuah gambaran yang menurut Teheran, sengaja disebarkan untuk membenarkan kebijakan tekanan dan memperlambat upaya diplomatik. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran secara bersamaan mengunggah pernyataan resmi di platform X, memperkuat pesan persatuan tersebut.

Dalam pernyataan yang dirilis secara serentak, mereka menekankan bahwa tidak ada dikotomi yang relevan antara kubu moderat dan garis keras di dalam struktur pemerintahan Iran. Mereka menegaskan bahwa seluruh pejabat dan warga negara Iran mengidentifikasi diri sebagai bagian dari satu kesatuan, yaitu sebagai ‘orang Iran’ dan ‘revolusioner’.

Pernyataan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa dengan adanya persatuan yang kuat antara bangsa dan pemerintah, serta dengan kepatuhan penuh terhadap kepemimpinan Pemimpin Tertinggi Revolusi, Iran akan mampu membuat pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitasnya menyesali tindakan mereka. Pesan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Iran memiliki ketahanan internal yang kuat dan tidak akan terpengaruh oleh upaya destabilisasi dari luar.

Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, turut memperkuat pesan ini dengan menyampaikan pernyataan tambahan dalam bahasa Inggris, yang ditujukan untuk audiens internasional. Aref menekankan bahwa Iran bukanlah lahan subur bagi perpecahan, melainkan sebuah benteng yang kokoh dalam persatuan. Ia menjelaskan bahwa keberagaman politik yang ada di Iran justru merupakan manifestasi dari sistem demokrasi yang sehat, namun dalam menghadapi krisis, seluruh elemen bangsa akan bersatu padu di bawah satu bendera, melampaui segala perbedaan dan label.

Aref menegaskan bahwa dalam upaya mempertahankan wilayah dan kehormatan bangsa, seluruh warga Iran akan bertindak sebagai ‘satu tangan’, dengan satu jiwa dan satu tujuan. Pernyataan-pernyataan ini muncul sebagai tanggapan langsung terhadap klaim yang sebelumnya dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan bahwa terdapat perpecahan internal yang signifikan di Iran antara kelompok moderat dan garis keras.

Pihak Iran menganggap klaim tersebut sebagai upaya yang tidak jujur untuk membenarkan kebijakan tekanan ekonomi dan sanksi yang diterapkan terhadap Teheran, serta sebagai taktik untuk memperpanjang kebuntuan dalam proses diplomatik. Mereka berpendapat bahwa narasi perpecahan internal ini sengaja diciptakan untuk melemahkan posisi Iran dalam negosiasi dan untuk memecah belah persatuan bangsa.

Lebih lanjut, para pejabat Iran menekankan bahwa diplomasi dan kesiapan untuk menghadapi konfrontasi militer adalah dua sisi mata uang yang sama, dan bahwa bangsa Iran lebih bersatu dari sebelumnya dalam menghadapi tantangan eksternal. Mereka menegaskan bahwa tekanan ekonomi dan pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat tidak akan berhasil melemahkan tekad bangsa Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat, terutama di tengah kebijakan tekanan ekonomi yang semakin ketat dan pembatasan yang diberlakukan terhadap Iran, sementara proses diplomatik untuk menyelesaikan perbedaan masih menemui jalan buntu. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik di kawasan tersebut, dan menekankan pentingnya dialog dan negosiasi untuk mencapai solusi yang damai dan berkelanjutan. Iran terus menyerukan kepada komunitas internasional untuk menolak kebijakan tekanan dan sanksi yang merugikan rakyat Iran, dan untuk mendukung upaya diplomatik yang konstruktif





