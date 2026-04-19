Iran Tegaskan Kontrol Penuh atas Selat Hormuz, Ancaman Blokade Jika AS Tidak Mundur

Iran menyatakan telah menguasai kembali Selat Hormuz dan akan menjaga kontrol ketat jalur air strategis tersebut hingga Amerika Serikat memulihkan kebebasan penuh pergerakan kapal. Teheran mengancam akan membatasi lalu lintas jika blokade AS berlanjut, serta menegaskan haknya untuk mengawasi dan mengontrol lalu lintas demi keamanan nasional.

Komando gabungan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan bahwa pengendalian atas Selat Hormuz telah sepenuhnya kembali ke tangan angkatan bersenjata Iran dan jalur air strategis ini kini berada di bawah manajemen serta kendali ketat. Pernyataan ini disampaikan melalui kantor berita semi-resmi, yang juga menegaskan bahwa situasi di Selat Hormuz akan tetap dikendalikan secara ketat dan tidak akan berubah hingga Amerika Serikat memulihkan kebebasan penuh pergerakan bagi kapal-kapal yang berlayar ke dan dari Iran . Argumen ini menjadi penegasan Teheran atas posisinya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritimnya.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, turut memperkuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara televisi pada hari Sabtu. Ia secara tegas menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap sepenuhnya berada di bawah kendali Iran. Ghalibaf menuding Amerika Serikat melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang ada, dan menekankan bahwa setiap lalu lintas kapal yang saat ini melintas di Selat Hormuz berada di bawah pengawasan penuh Iran. Ia juga menambahkan peringatan bahwa jika blokade oleh Amerika Serikat terus berlanjut, maka jalur melalui Selat Hormuz akan mengalami pembatasan yang signifikan, sebuah langkah yang dapat berimplikasi luas bagi navigasi internasional.

Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada hari Sabtu, Sekretariat Dewan Tinggi Keamanan Nasional Republik Islam Iran mengukuhkan komitmen angkatan bersenjata Iran untuk melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat atas seluruh lalu lintas di Selat Hormuz. Dewan Keamanan Iran menjelaskan bahwa keputusan ini diambil mengingat fakta bahwa sebagian besar perlengkapan dan logistik untuk pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia disuplai melalui lalu lintas kapal yang melintasi Selat Hormuz. Hal ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Republik Islam Iran serta stabilitas kawasan Teluk Persia secara keseluruhan. Iran bertekad untuk mempertahankan pengawasan dan kontrol atas lalu lintas di Selat Hormuz hingga tercapainya akhir perang secara definitif dan terwujudnya perdamaian berkelanjutan di kawasan tersebut.

Tujuannya meliputi perolehan informasi lengkap tentang kapal-kapal yang melintas, penerbitan sertifikat lintas sesuai dengan ketentuan yang diumumkan oleh Republik Islam Iran yang disesuaikan dengan kondisi perang saat ini, pembayaran biaya terkait layanan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup, serta melalui jalur-jalur yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Republik Islam Iran. Iran juga menegaskan bahwa selama musuh memiliki niat untuk mengganggu lalu lintas kapal dan menerapkan metode seperti blokade laut, Republik Islam Iran akan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata dan akan mencegah pembukaan Selat Hormuz secara kondisional dan terbatas.

Sementara itu, dalam konteks yang berbeda, PT Pertamina International Shipping (PIS) melaporkan bahwa dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan di Teluk Arab dan belum dapat melanjutkan pelayaran melintasi Selat Hormuz. Insiden ini menunjukkan kompleksitas situasi maritim di kawasan tersebut dan potensi dampaknya terhadap operasional perusahaan energi.





