Iran Sita Dua Kapal di Selat Hormuz, Salah Satunya Berbendera Israel

Korps Garda Revolusioner Islam Iran (IRGC) menyita dua kapal di Selat Hormuz, mengklaim salah satunya berbendera Israel dan melanggar blokade. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan meningkat dengan AS dan blokade yang diberlakukan di perairan tersebut. Selain itu, Menlu Sugiono melaporkan pembicaraan Prabowo dan Putin mengenai pelatihan kosmonot untuk WNI.

Korps Garda Revolusioner Islam Iran ( IRGC ) mengumumkan penyitaan dua kapal yang diduga mencoba menerobos blokade yang diterapkan di Selat Hormuz pada hari Rabu, 22 April 2026.

Pihak IRGC mengidentifikasi salah satu kapal yang disita sebagai kapal berbendera Israel, menegaskan bahwa kedua kapal tersebut telah berulang kali melanggar aturan blokade yang berlaku. Kapal-kapal yang terlibat dalam insiden ini adalah MSC-Francesca dan Epaminodes. Menurut pernyataan resmi dari IRGC, kapal-kapal tersebut beroperasi tanpa izin yang sah, menunjukkan pola pelanggaran berulang, mengganggu sistem navigasi yang aman, dan secara signifikan membahayakan keamanan maritim di Selat Hormuz yang strategis.

Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap serangkaian aktivitas yang dianggap mengancam kepentingan Iran di perairan vital ini. IRGC menyatakan bahwa kapal-kapal yang dicegat telah digiring menuju perairan pesisir Iran untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh terhadap kargo yang dibawa serta dokumen-dokumen terkait. Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum. IRGC menekankan bahwa keberhasilan penyitaan ini merupakan hasil dari intelijen yang unggul dan kemampuan deteksi yang mumpuni dari pasukan mereka.

Mereka menegaskan bahwa tindakan ini diambil untuk menegakkan hak-hak bangsa Iran atas Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran internasional yang sangat penting bagi perdagangan global dan keamanan regional. Lebih lanjut, IRGC memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran blokade di Selat Hormuz dan akan mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal yang terbukti melanggar aturan tersebut. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Iran untuk menjaga keamanan dan stabilitas di perairan strategis ini, serta melindungi kepentingan nasionalnya.

Selain itu, laporan dari Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris Raya (UKMTO) mengkonfirmasi adanya penembakan terhadap dua kapal di Selat Hormuz oleh IRGC pada hari yang sama. Media-media Iran juga melaporkan adanya kapal ketiga yang menjadi sasaran serangan IRGC dan terdampar di pesisir Iran, menambah kompleksitas situasi di Selat Hormuz. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, terutama setelah Amerika Serikat (AS) memberlakukan blokade di perairan tersebut.

Iran telah beberapa kali melakukan serangan terhadap kapal-kapal tanker dan kontainer di Selat Hormuz sebagai respons terhadap blokade AS. Pada hari Minggu, 19 April, militer AS berhasil merampas kapal kargo Touska yang berlayar di perairan dekat Oman. Kemudian, pada hari Selasa, 21 April, militer AS dilaporkan mencegat kapal M/T Tifani yang diduga memuat minyak Iran di Samudra Hindia, dan kapal tersebut masih ditahan oleh pihak militer AS.

Serangkaian tindakan ini menunjukkan eskalasi konflik di Selat Hormuz dan meningkatkan kekhawatiran tentang potensi gangguan terhadap perdagangan global. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono melaporkan bahwa telah terjadi pembicaraan antara Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai kemungkinan partisipasi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam program pelatihan kosmonot di Rusia. Pembicaraan ini menunjukkan upaya untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia di bidang eksplorasi ruang angkasa dan pengembangan sumber daya manusia.

Situasi di Selat Hormuz memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan keamanan navigasi di perairan vital ini. Diplomasi dan dialog menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan mencapai solusi damai yang berkelanjutan





