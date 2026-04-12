Iran Siap Capai Kesepakatan Adil dengan AS: Pezeshkian Ungkap Syarat

Presiden Iran , Masoud Pezeshkian , mengumumkan kesiapan negaranya untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan adil dengan Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini disampaikan melalui pernyataan resmi kepresidenan Iran di media sosial, menegaskan komitmen Iran terhadap perdamaian dan keamanan jangka panjang di kawasan Timur Tengah .

Pezeshkian menekankan bahwa Iran sepenuhnya siap bernegosiasi dengan AS, namun menegaskan bahwa hak-hak rakyat Iran serta kepentingan strategis negara merupakan garis merah yang tidak dapat dilanggar dalam setiap perundingan. Dalam pernyataannya, Pezeshkian juga menyoroti perkembangan dialog yang telah berlangsung antara Iran dan AS, sambil menyoroti hambatan utama yang menghalangi tercapainya kesepakatan, yaitu adanya standar ganda yang diterapkan oleh Washington.





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Amerika Serikat Pezeshkian Kesepakatan Timur Tengah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran dan AS Capai Kesepakatan di Pakistan: Pencairan Dana & Pembukaan Selat HormuzKetua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memimpin perundingan dengan Amerika Serikat di Pakistan yang menghasilkan kesepakatan pencairan dana Iran sebesar 6 miliar dolar AS yang dibekukan di Qatar. Sebagai gantinya, Iran akan membuka Selat Hormuz. Meski ada kesepakatan, akses Iran terhadap dana tersebut belum akan diberikan dalam waktu dekat.

Read more »

Iran Serius Negosiasi dengan AS, Pezeshkian: Hasilnya Ditentukan Sikap WashingtonPresiden Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Iran memasuki perundingan dengan AS di Islamabad dengan tekad dan keseriusan. Dia juga menekankan semua hasilnya bergantung AS

Read more »

Perundingan di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, Iran Ogah Ikuti ASPerundingan perang AS-Iran di Pakistan belum capai kesepakatan

Read more »

Putin dan Pezeshkian bahas perkembangan situasi Timur TengahPresiden Rusia Vladimir Putin membahas perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian melalui sambungan telepon, ...

Read more »

Siap-Siap, Iran Wacanakan Pungutan untuk Kapal Melintasi Selat HormuzJPNN.com : Setiap kapal yang ingin masuk ke Selat Hormuz berdasarkan kepentingan nasional Iran harus membayar pungutan.

Read more »

Pezeshkian: Iran siap capai kesepakatan yang adil dengan ASPresiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa negaranya siap mencapai kesepakatan yang seimbang dan adil dengan Amerika Serikat, sembari menegaskan ...

Read more »