Iran Sets Five Conditions for Peace Discussions with US, Rejects US Proposal

According to a report, Iran has presented five conditions for peace talks with the United States, including a ceasefire in all fronts and sanctions relief. The report suggests that Iran demands recognition of its sovereignty and compensation for wartime damage. The US has rejected these conditions and accused Iran of being unreasonable.

GULIR UNTUK LANJUT BACA Dikutip dari laman Anadolu Agency, Rabu 13 Mei 2023, berdasarkan laporan tersebut, syarat yang diajukan Iran meliputi penghentian perang di semua front, terutama di Lebanon, pencabutan sanksi, pencairan aset Iran yang dibekukan, pemberian kompensasi atas kerusakan akibat perang, serta pengakuan atas hak kedaulatan Iran.

Iran juga menyampaikan kepada mediator Pakistan bahwa keberlanjutan blokade angkatan laut AS di Laut Arab dan Teluk Oman setelah gencatan senjata semakin memperkuat ketidakpercayaan Teheran terhadap negosiasi dengan Amerika Serikat. Laporan itu menambahkan bahwa kelima syarat tersebut ditetapkan semata-mata untuk menciptakan tingkat kepercayaan minimum agar pembicaraan dapat dimulai kembali. Teheran meyakini negosiasi baru tidak mungkin dilakukan tanpa penerapan nyata dari syarat-syarat tersebut.

Laporan tersebut mengklaim proposal Amerika sepenuhnya berat sebelah dan bertujuan mendapatkan melalui jalur negosiasi apa yang gagal dicapai Washington saat perang berlangsung. AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian memicu serangan balasan Teheran terhadap Israel dan sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, termasuk penutupan Selat Hormuz. Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan jangka panjang.

Pada Minggu, Iran mengirimkan responnya terhadap proposal AS untuk mengakhiri perang melalui Pakistan. Namun, Trump menolaknya dan menyebut proposal tersebut sama sekali tidak bisa diterima. Jelang pertemuan antara presiden AS, Donald Trump dan Presiden China, Xin Jinping yang dijadwalkan pada tanggal 14-15 Mei 2026, Beijing mendadak memberikan p Di China, Marco Rubio sempat dikenai larangan masuk ke China pada 2010, karena mengkritik dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Saat itu ia masih menjadi senator dari Partai Republik Pendekatan maksimalis Amerika Serikat dalam hal ini, sikap yang memaksakan kehendak disebut menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakhiri situasi perang dengan Iran. Trump dijadwalkan tiba di Beijing pada Rabu malam bersama sejumlah eksekutif perusahaan besar Amerika Serikat. Selanjutnya akan melakukan pertemuan dengan Xi Jinpin





