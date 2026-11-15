Iran Serang Basis AS di Bahrain, Peluang Damai Hilang

Iran menyerang fasilitas militer AS di Bahrain, memicu kemarahan internasional dan menutup peluang gencatan senjata. Konflik Timur Tengah memanas pasca serangan drone yang dicegat Bahrain.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat tajam setelah Iran melancarkan serangan pesawat nirawaga atau drone terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain. Langkah agresif ini secara signifikan mengecilkan peluang tercapainya kesepakatan damai antara Washington dan Teheran. Konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda sejak pecah pada Februari lalu kini kembali memanas dengan aksi balasan militer terbaru.

Mekanisme Serangan Drone dan Respon Bahrain

Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC resmi mengumumkan pada Senin (16/11/2026) bahwa mereka telah meluncurkan enam unit drone untuk menghantam radar pertahanan udara Amerika Serikat. Target serangan ini adalah pangkalan helikopter Al-Rifaa yang berlokasi di Bahrain. Serangan kedua dalam kurun waktu tiga hari terakhir ini diklaim oleh Teheran sebagai respons langsung atas operasi militer Washington yang menargetkan sejumlah wilayah di Iran.

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Di sisi lain, otoritas Bahrain menegaskan bahwa seluruh enam drone tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara mereka sebelum mencapai sasaran fisik. Ledakan terdengar di sejumlah wilayah Bahrain pada Minggu (15/11/2026) saat Iran kembali mengerahkan armada drone untuk menyerang fasilitas militer. Sirene peringatan bunyi terdengar jelas, memicu kewaspadaan tinggi di seluruh penjuru negara.

Pemerintah Bahrain segera mengeluarkan peringatan resmi kepada masyarakat agar segera mencari tempat perlindungan. Warga seperti Hayat Ibrahim, warga berusia 65 tahun, menyatakan kekecewaannya terhadap kembalinya serangan ini. Ia menyebut kondisi ini persis seperti yang ia khawatirkan, membawa kembali segala kekhawatiran dan ketidakpastian yang menyertai ketegangan regional.

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Posisi Iran dan Negara Arab dalam Konflik

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa negaranya akan terus merespons setiap tindakan agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat maupun negara lain. Ketika ditanya apakah serangan terbaru menandakan perubahan strategi Iran setelah perundingan dengan Washington mengalami kebuntuan, Baghaei menyatakan Teheran tidak menunggu siapa pun. Ia menekankan bahwa keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama Teheran tanpa kompromi.

Kementerian Luar Negeri Bahrain mengecam serangan tersebut sebagai agresi keji dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pemerintah Bahrain menolak alasan yang digunakan Teheran untuk membenarkan serangan terhadap wilayahnya. Kerajaan juga menolak tegas agar wilayahnya tidak dijadikan arena untuk menyelesaikan perselisihan bilateral antara Iran dan Amerika Serikat.

Sejumlah negara Arab, termasuk Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, turut mengecam serangan Iran. Negara-negara tersebut menyatakan solidaritas penuh kepada Bahrain. Bahrain menjadi salah satu titik penting kehadiran militer AS di Timur Tengah karena menampung fasilitas Washington, termasuk pangkalan pusat operasi Armada Kelima Angkatan Laut AS dan Komando Pusat Angkatan Laut AS.

Dampak Politik dan Kepunahan Diplomas

Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu menyatakan pemerintahannya tidak lagi berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran. Sebelumnya, Trump menyebut operasi militer terhadap target di Iran, termasuk Pulau Qeshm di kawasan Selat Hormuz, sebagai serangan berskala kecil. Ia juga menyoroti bahwa Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk telah memperingatkan Washington agar tidak melancarkan operasi militer besar-besaran.

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Donald Trump telah menginstruksikan Wakil Presiden JD Vance untuk mengalihkan perhatiannya pada dugaan korupsi dan penipuan di sejumlah kota serta negara bagian AS yang dipimpin Partai Demokrat. Hal ini menandai pergeseran fokus administrasi Amerika Serikat dari diplomasi konflik Timur Tengah ke urusan domestik. Sebelumnya, Vance sempat meminta pertemuan langsung dengan para perunding Iran untuk membahas kemungkinan penyelesaian konflik.

Vakil Presiden AS tersebut juga mengaitkan kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela Kongres dengan dampak perang melawan Iran. Konflik yang dimulai melalui serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu hingga kini masih menemui jalan buntu. Washington tetap mempertahankan blokade laut terhadap Iran, sementara Teheran terus menggunakan pengaruhnya atas jalur pelayaran Selat Hormuz sebagai bagian dari tekanan terhadap Amerika Serikat.