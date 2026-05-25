Iran Pindah Markas ke Meksiko Sebelum Piala Dunia 2026

Tim nasional Iran akan berpindah ke Meksiko untuk mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026, akibat ketegangan geopolitik dari Amerika Serikat. Presiden Meksiko Sheinbaum telah memberikan bantuan bagi tim tersebut. Perubahan ini diinginkan untuk menghindari gesekan politik jika tim tersebut membakar akhir di AS.

Lanskap Piala Dunia 2026 sedang berubah seiring dengan merembesnya ketegangan geopolitik ke dunia olahraga. Tim nasional Iran terpaksa melakukan perubahan besar dalam hal logistik hanya beberapa minggu sebelum Piala Dunia 2026 dimulai.

Di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan politik, tim tersebut tidak lagi akan menggunakan Arizona sebagai markas mereka selama turnamen, dan memilih kota perbatasan Meksiko, Tijuana, sebagai gantinya. Presiden Meksiko Sheinbaum mengonfirmasi bahwa pemerintahannya telah turun tangan untuk memfasilitasi pemindahan tersebut setelah pemerintah Amerika Serikat menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak ingin delegasi Iran tinggal di dalam wilayah mereka. Sheinbaum mengungkapkan bahwa pejabat FIFA telah menghubungi Meksiko untuk mencari solusi atas kebuntuan terkait tuan rumah





