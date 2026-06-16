Iran Perpanjang Rekor Positif Wakil Asia di Piala Dunia 2026, Uruguay Ditahan Arab Saudi

Iran berhasil mempertahankan tren positifnya dengan menahan Selandia Baru dengan skor 2-2. Uruguay yang datang dengan status unggulan hanya mampu bermain imbang ketika berhadapan dengan wakil Asia Arab Saudi di laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Darwin Nunez tampil di bawah ekspektasi saat Uruguay ditahan Arab Saudi 1-1 di Piala Dunia 2026. Uruguay yang datang dengan status unggulan hanya mampu bermain imbang ketika berhadapan dengan wakil Asia Arab Saudi di laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Darwin Nunez tampil di bawah ekspektasi saat Uruguay ditahan Arab Saudi 1-1 di Piala Dunia 2026. Uruguay yang datang dengan status unggulan hanya mampu bermain imbang ketika berhadapan dengan wakil Asia Arab Saudi di laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Darwin Nunez tampil di bawah ekspektasi saat Uruguay ditahan Arab Saudi 1-1 di Piala Dunia 2026.

Dramatis! Iran Perpanjang Rekor Positif Wakil Asia di Piala Dunia 2026 usai Tahan Selandia Baru 2-2. Ini tidak terlepas dari kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK beberapa waktu lalu.

Uruguay yang datang dengan status unggulan hanya mampu bermain imbang ketika dihadapkan dengan wakil Asia Arab Saudi di laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Cuma Lepas 3 Operan, Darwin Nunez Melempem saat Uruguay Ditahan Arab Saudi di Piala Dunia 2026. Dengan hasil tersebut, maka semua kontestan grup H Piala Dunia 2026 belum ada yang raih kemenangan setelah duel Spanyol vs Tanjung Verde berkesudahan 0-0. Salah satu yang mengangkat topik ini adalah @trollfootball.

Akun X ini memang kental dengan ciri khas 'me-roasting' momen di sepak bola menjadi candaan. Namun tak di sangka, Troll Football juga mengikuti hasil laga Uruguay vs Arab Saudi, di mana juara dunia edisi perdana tersebut hampir saja kalah. Tak pelak, akun ini kemudian mengeluarkan sebuah jokes yang direspons positif oleh para penggemar sepak bola di media sosial X, Selasa pagi WIB (16/6).

Troll Football menampilkan screenshot hasil dari kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, (19/11/2024). Potongan foto tersebut kemudian diselipkan dalam sebuah video cuplikan percakapan film kungfu panda, di mana dua karakter kartun tengah berbicara. Unggahan dari akun X @trollfootball itu lantas mendapat reaksi dari netizen tanah air yang kemudian membandingkan Timnas Indonesia dengan Uruguay.

Sejumlah netizen pun mengatakan jika semestinya Timnas Indonesia bisa main di Piala Dunia 2026 karena hasil yang cukul bagus di babak kualifikasi. Wakil keenam Asia di Piala Dunia 2026, Iran, berhasil mempertahankan tren positif. Team Melli menahan Selandia Baru dengan skor 2-2 setelah sempat dua kali tertinggal. Kapten Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari menilai timnya pantas mengalahkan Timnas Uruguay meski laga Grup H Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 1-1.

Darwin Nunez tampil di bawah ekspektasi saat Uruguay ditahan Arab Saudi 1-1 di Piala Dunia 2026. Striker andalan itu hanya mencatat tiga operan sebelum diganti. Performa meningkat terus dijalani Arab Saudi. Setelah menyingkirkan Timnas Indonesia di babak kualifikasi ronde keempat, tim berjuluk The Green Falcons itu nyaris membuat Ipswich Town memastikan Elkan Baggott tetap masuk skuad musim 2026/7.

Bek Timnas Indonesia itu tercantum dalam daftar pemain yang masih terikat kontrak. Vozinha menjadi sorotan usai tampil gemilang saat Cape Verde menahan Spanyol 0-0 di Piala Dunia 2026. Berikut profil kiper veteran berusia 40 tahun itu. Timnas Spanyol bersiap memulai perburuan gelar Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Cape Verde pada laga perdana Grup H. Ini Link Live Streaming Spanyol Vs Cape Verde di Pi Belgia akan berhadapan dengan Mesir dalam laga seru Grup G Piala Dunia 2026.

Duel ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk gelar juara. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena aksinya di lapangan hijau, melainkan kabar bahwa ia telah memeluk agama Islam menjelang p Ragnar Oratmangoen resmi dilepas FCV Dender. Kode Jakmania dan faktor Shin Tae-yong membuat rumor kepindahannya ke Persija makin menguat.

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