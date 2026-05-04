Iran Peringatkan AS Jangan Masuki Selat Hormuz, Ancam Serangan

Iran memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak memasuki Selat Hormuz setelah Presiden Trump mengumumkan bantuan untuk kapal-kapal di Teluk. Militer Iran mengancam akan menyerang pasukan AS yang mendekati selat tersebut, sementara AS bersiap meluncurkan operasi pengawalan kapal bernama Project Freedom.

Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat seiring dengan peringatan keras dari Iran kepada Amerika Serikat terkait rencana Washington untuk membantu kapal-kapal yang terjebak di kawasan Teluk.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Donald Trump mengumumkan peluncuran operasi bernama Project Freedom yang bertujuan untuk mengawal kapal-kapal keluar dari jalur perairan yang dibatasi. Militer Iran dengan tegas menyatakan bahwa setiap pasukan bersenjata asing, khususnya militer Amerika Serikat, akan diserang jika mereka berniat mendekati atau memasuki Selat Hormuz. Kepala Komando Gabungan Militer Iran, Ali Abdollahi, menegaskan hal ini dalam sebuah pernyataan pada tanggal 4 Mei 2026, yang kemudian dilaporkan oleh Al Jazeera.

Selain itu, Iran juga meminta kapal komersial dan tanker minyak untuk tidak bergerak tanpa koordinasi dengan pihak mereka. Situasi ini semakin diperumit oleh laporan dari kantor berita semi-resmi Fars yang mengklaim bahwa dua rudal telah menghantam kapal perang AS di bagian selatan, meskipun klaim ini langsung dibantah oleh pihak Amerika Serikat. Trump sendiri menekankan bahwa operasi Project Freedom bertujuan untuk memastikan kelancaran bisnis maritim dan kesejahteraan awak kapal yang banyak di antaranya kehabisan persediaan penting.

Ia juga memperingatkan bahwa setiap gangguan terhadap operasi ini akan ditanggapi dengan tegas menggunakan kekuatan. Komando Pusat militer AS (CENTCOM) telah menyatakan dukungan penuh terhadap operasi tersebut dengan mengerahkan sekitar 15.000 personel militer, lebih dari 100 pesawat, kapal perang, dan drone. Laksamana Brad Cooper, Komandan CENTCOM, menekankan pentingnya dukungan ini bagi keamanan regional dan ekonomi global, sambil juga mempertahankan blokade laut yang telah diberlakukan.

Laporan dari reporter Al Jazeera di Teheran, Resul Serdar Atas, mengindikasikan bahwa Iran akan menganggap intervensi AS sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah berlaku sejak 8 April. Pihak Iran telah secara jelas menyatakan bahwa mereka akan merespons secara militer jika terjadi intervensi, yang berpotensi mengakhiri gencatan senjata tersebut. Iran menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kendali atas jalur air strategis ini, dengan cara apa pun yang diperlukan.

Situasi ini diperburuk oleh blokade sebagian besar jalur pelayaran di kawasan tersebut oleh Iran selama lebih dari dua bulan, yang telah menyebabkan kenaikan harga energi global. Otoritas maritim Inggris juga telah mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa tingkat ancaman di Selat Hormuz tetap kritis akibat operasi militer yang sedang berlangsung. Ketegangan ini bukan hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap ekonomi global, terutama dalam hal pasokan energi.

Dampak dari blokade dan potensi konflik militer dapat menyebabkan gangguan yang lebih besar dalam perdagangan internasional dan stabilitas harga energi. Peningkatan ketegangan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian peristiwa yang telah meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan maritim di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Selat Hormuz merupakan pintu gerbang vital bagi pengiriman minyak dari Timur Tengah ke pasar global, dan gangguan terhadap lalu lintas di selat ini dapat memiliki konsekuensi yang luas.

Pernyataan keras dari Iran dan respons tegas dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengambil risiko yang signifikan untuk melindungi kepentingan mereka. Situasi ini memerlukan diplomasi yang hati-hati dan upaya untuk meredakan ketegangan guna mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat mengancam stabilitas regional dan global. Selain itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memprioritaskan keselamatan pelayaran dan kesejahteraan awak kapal yang beroperasi di kawasan tersebut.

Blokade yang dilakukan oleh Iran telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang ketersediaan pasokan energi dan dampak ekonomi yang mungkin timbul. Trump bahkan menyatakan bahwa blokade AS di Selat Hormuz merupakan bisnis yang menguntungkan, sebuah pernyataan yang semakin memperkeruh suasana dan meningkatkan ketegangan dengan Iran





