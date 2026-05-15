Iran: Menteri Luar Negeri Agressif Berlangganan Ranjau di Selat Hormuz, Soal Perundingan Asing-Asing

Iran kembali menegaskan keberadaannya di Selat Hormuz despite US and Israel's attacks. According to marine traffic data, there were at least four Chinese-flagged vessels passing through the strategic Strait in the last 24 hours.

Sebuah kapal kontainer berlabuh sementara sebuah perahu motor kecil melintas di latar depan di Selat Hormuz di lepas pantai Bandar Abbas, Iran . Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengakui keberadaan ranjau di Selat Hormuz .

Dia menegaskan, hal itu menjadi alasan mengapa kapal-kapal yang ingin melewati Hormuz harus berkoordinasi dengan Teheran.

"Kapal-kapal yang ingin melewati Selat Hormuz jelas harus berkoordinasi dengan militer kami, karena adanya ranjau dan rintangan yang ada. Kami akan membimbing mereka, seperti yang telah kami lakukan dengan sejumlah kapal India. Navigasi yang aman adalah kebijakan kami," kata Araghchi. Data dari platform pelacakan kapal Marine Traffic menunjukkan sedikitnya empat kapal yang terkait dengan China melintasi selat tersebut dalam 24 jam terakhir melalui koridor pelayaran "aman" milik Iran.

Ini merupakan salah satu jalur maritim paling penting di dunia untuk pengiriman minyak dan gas. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan. Perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan jangka panjang. Akibatnya, arus pengiriman sumber energi dan kargo global menjadi terganggu





