Iran Luncurkan Rudal Balistik dan Drone Respons terhadap Serangan AS di Teluk Persia

Perang santai Iran-America Serikat kembali memanas setelah keduanya saling serang. Iran menargetkan pangkalan udara di Kuwait dan markas armada AS di Bahrain sebagai balasan atas serangan radar. Tidak ada laporan korban jiwa, namun kedua negara Arab tersebut mengecam aksi tegas. Insiden ini mengancam upaya perdamaian yang sudah stagnan selama 100 hari perang.

Pada 6 Juni 2026, Iran melakukan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Serangan ini dipicu oleh aksi AS yang menyerang fasilitas radar pengawasan pantai Iran di Pulau Qeshm dan wilayah Sirik hanya beberapa jam sebelumnya.

Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan AS sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang masih berlaku. Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) mengklaim telah menembak jatuh empat drone Iran yang dikirim menuju Selat Hormuz sebelum menargetkan radar di Iran.





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