Iran Kembali Tutup Selat Hormuz, Desak AS Cabut Blokade

Ketegangan di Selat Hormuz meningkat tajam setelah dua kapal India diserang. Iran, melalui IRGC Navy, mengumumkan penutupan kembali jalur strategis tersebut dan memperingatkan semua kapal yang mencoba melintas akan dianggap sebagai musuh. Iran menegaskan penutupan ini akan berlangsung hingga Amerika Serikat mencabut blokade terhadap kapal dan pelabuhan Iran.

Selat Hormuz , jalur pelayaran yang krusial bagi pasokan energi global, kembali menjadi pusat ketegangan diplomatik dan militer pada Sabtu, 18 April 2026. Insiden ini dipicu oleh laporan serangan terhadap dua kapal komersial yang berbendera India saat hendak melintas di perairan strategis tersebut.

Pemerintah India tidak tinggal diam, dengan cepat menyampaikan protes diplomatik dengan memanggil Duta Besar Iran di New Delhi untuk menyatakan rasa keprihatinan mendalam atas insiden penembakan yang menimpa warganya. Menyusul peristiwa tersebut, Angkatan Laut Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGC Navy) mengumumkan keputusan tegas untuk kembali menutup Selat Hormuz mulai Sabtu siang waktu setempat. Peringatan keras dikeluarkan, menyatakan bahwa setiap kapal yang mencoba menerobos penutupan ini akan dianggap bekerja sama dengan musuh dan berpotensi menjadi target serangan. Pernyataan resmi dari IRGC menegaskan, "Kami memperingatkan bahwa tidak ada kapal jenis apa pun yang boleh bergerak menuju Selat Hormuz. Pelanggaran akan ditindak." Iran secara eksplisit menghubungkan penutupan ini dengan tuntutannya agar Amerika Serikat mencabut blokade yang diberlakukan terhadap kapal dan pelabuhan Iran, yang menurut Teheran melanggar kesepakatan gencatan senjata dalam konflik yang melibatkan AS dan Israel. Penutupan kembali jalur vital ini menandai eskalasi signifikan dalam perseteruan regional yang semakin kompleks, memperlihatkan dua kekuatan besar, Iran dan Amerika Serikat, saling berhadapan dengan kebijakan blokade masing-masing. Keputusan Iran untuk menutup kembali Selat Hormuz terjadi kurang dari 24 jam setelah sebelumnya jalur tersebut sempat dibuka kembali. Pembukaan sementara ini dilakukan menyusul adanya kesepakatan gencatan senjata yang berlaku selama sepuluh hari. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sempat mengkonfirmasi bahwa jalur Selat Hormuz terbuka untuk kapal-kapal komersial, dan bahkan lebih dari selusin kapal telah berhasil melintas. Namun, situasi berubah drastis dengan penutupan baru ini. Laporan dari otoritas maritim Inggris mengindikasikan bahwa kapal-kapal dagang yang beroperasi di kawasan tersebut juga telah menerima pesan radio dari militer Iran yang secara tegas melarang pelayaran melalui selat tersebut. Situasi ini semakin memperlihatkan kompleksitas konflik di Timur Tengah, di mana blokade maritim menjadi alat tekanan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berseteru. Iran berupaya keras untuk menekan Amerika Serikat agar menghentikan kebijakan blokade yang dianggap merugikan kedaulatan dan ekonomi negara tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat terus memperketat sanksi dan mengawasi pergerakan maritim di kawasan tersebut, menciptakan ketegangan yang semakin meningkat. Dampak penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang bergantung pada rute ini untuk perdagangan, tetapi juga berpotensi memicu volatilitas harga minyak global dan memperburuk situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Upaya diplomatik dari berbagai negara, termasuk Pakistan yang dilaporkan sedang melakukan diplomasi, menjadi sorotan dalam upaya meredakan krisis ini. Sementara itu, inisiatif dari Prancis dan Inggris untuk membahas isu Hormuz tanpa kehadiran AS dan Iran menunjukkan adanya upaya internasional untuk mencari solusi damai di tengah meningkatnya ketegangan. Peristiwa ini juga memunculkan berbagai reaksi dan analisis dari para pakar keamanan dan pengamat hubungan internasional. Sebagian melihat tindakan Iran sebagai manuver politik untuk mendapatkan konsesi dari Amerika Serikat, sementara yang lain khawatir akan potensi konflik terbuka yang lebih luas jika ketegangan terus meningkat. Pergerakan kapal perang AS di Selat Malaka, yang dikonfirmasi oleh TNI AL, juga menambah daftar potensi titik panas di kawasan tersebut, meskipun fokus utama ketegangan saat ini berada di Selat Hormuz. Di tengah semua ini, diplomasi internasional terus berupaya mencari celah untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Upaya tersebut mencakup pembentukan aliansi maritim oleh negara-negara seperti Prancis dan Inggris, yang berupaya mengamankan jalur pelayaran internasional tanpa keterlibatan langsung dari AS dan Iran. Rencana mereka pun menjadi sorotan, mengingat rumitnya dinamika geopolitik yang ada. Kredibilitas dan efektivitas dari setiap langkah diplomatik akan sangat bergantung pada kemauan para pihak yang bersengketa untuk berkompromi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Keberlanjutan aliran perdagangan global dan stabilitas kawasan Timur Tengah bergantung pada kemampuan komunitas internasional untuk mengelola krisis ini dengan bijak dan efektif





