Iran mengajukan lebih dari 2.000 gugatan hukum terhadap AS dan Israel terkait serangan militer 2025-2026 melalui mekanisme kompensasi resmi demi keadilan bagi 5.000 korban.

Iran sedang memperkuat posisinya dalam arena hukum internasional dengan melakukan serangkaian gugatan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan Israel atas serangkaian konflik militer yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas eskalasi perang yang semakin memanas antara Teheran dengan kedua negara tersebut, yang juga memberikan dampak langsung terhadap kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah Iran bersikap solid dalam menangani klaim-klaim ini melalui pendekatan hukum lintas negara yang mengombinasikan gugatan perdata internasional dengan penanganan perkara di dalam negeri.

Upaya dokumentasi dan pengajuan hukum ini menjadi sangat krusial mengingat adanya lebih dari 5.000 korban jiwa yang meninggal dunia akibat konflik tersebut. Pusat pengacara lembaga peradilan di Iran telah aktif memberikan pendampingan hukum bagi keluarga korban, memastikan bahwa setiap suara korban didengar di ranah yudisial. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 2.000 gugatan domestik sudah resmi terdaftar dan sedang diproses di pengadilan domestik Iran untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

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Mekanisme Kompensasi dan Pengumpulan Bukti

Mekanisme kompensasi resmi telah diaktifkan oleh otoritas Iran sebagai bagian integral dari strategi hukum mereka untuk menghimpun bukti serta dokumen pendukung bagi setiap kasus yang masuk. Pendekatan ini dirancang khusus untuk menghadapi kerumitan prosedur pembuktian kejahatan perang di forum hukum internasional yang dikenal sangat ketat. Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar Negeri, dan berbagai instansi terkait pemerintah Iran bersatu dalam menyusun berkas perkara berdasarkan hukum internasional.

Proses pengumpulan bukti ini tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui sistem yang terstruktur untuk memastikan keabsahan setiap klaim di mata hukum global. Teheran menyadari bahwa perang hukum membutuhkan dasar fakta yang kuat dan terdokumentasi dengan baik agar dapat dipertahankan di depan panel hakim internasional. Sinergi antar-kementerian ini memastikan bahwa aspek yuridis dan diplomatik berjalan beriringan untuk memaksimalkan dampak dari gugatan-gugatan tersebut.

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Sejarah Eskalasi Konflik Militer 2025-2026

Penyusunan dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Klaim Iran-AS telah dilakukan secara spesifik terkait konflik 12 hari yang melawan Israel pada Juni 2025. Selain itu, penyusunan berkas gugatan berikutnya atas serangan AS-Israel pada Februari kini berada di fase akhir persiapan sebelum diluncurkan secara resmi. Rangkaian eskalasi militer sebelumnya bermula saat serangan gabungan AS dan Israel menghantam Iran pada 28 Februari, yang memicu balasan Teheran.

Balasan Iran kemudian diarahkan ke Israel serta titik-titik yang disebut sebagai fasilitas militer AS di sejumlah negara Arab. Ketegangan bersenjata antara kedua belah pihak kembali meletus pada Juli 2026, menandai dinamika konflik yang berulang dan berkepanjangan. Dinamika konflik yang berulang inilah yang melatarbelakangi upaya dokumentasi hukum secara menyeluruh oleh pihak Iran untuk membangun basis klaim yang tak terbantahkan.

Kegagalan Nota Kesepahaman dan Arah Kebijakan

Sebelumnya, nota kesepahaman sempat diteken oleh Washington dan Teheran yang diharapkan dapat meredakan ketegangan, namun pelaksanaannya mandek akibat sengketa soal kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kegagalan diplomasi ini memaksa Iran untuk beralih sepenuhnya ke jalur hukum sebagai instrumen utama dalam menuntut hak dan keadilan bagi warganya. Proses hukum kini menjadi alternatif utama ketika jalan diplomasi buntu akibat kepentingan geopolitik yang saling bertolak belakang.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali memberikan arahan agar berbagai perkara tersebut terus diproses dengan serius oleh para pejabat terkait. Instruksi ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mengawal klaim korban melalui jalur resmi, memastikan tidak ada proses hukum yang terhambat oleh faktor eksternal. Komitmen tinggi dari tingkat pimpinan tertinggi negara ini menunjukkan bahwa isu keadilan bagi korban perang adalah prioritas nasional yang tidak dapat dikompromikan.