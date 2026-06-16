Iran Diusir Dari AS Pasca Imbang 2-2 Lawan Selandia Baru, Sementara Kiper Veteran Cape Verde Meroketkan Popularitas

Timnas Iran dipaksa meninggalkan Amerika Serikat setelah insiden protes di SoFi Stadium, sementara kiper berusia 40 tahun dari Cape Verde, Vozinha, menjadi sorotan internasional berkat aksi heroiknya melawan Spanyol dan peningkatan pengikut media sosial yang dramatis.

Timnas Iran harus meninggalkan Amerika Serikat sesegera mungkin setelah laga melawan Selandia Baru berakhir imbang 2-2 pada putaran grup Piala Dunia 2026 . Keputusan tersebut diambil setelah warga dan penonton di SoFi Stadium, Los Angeles, mengeluarkan protes keras terhadap simbol negara Iran, termasuk memanggil lagu kebangsaan dengan nada menghina.

Pihak penyelenggara turnamen pun menginstruksikan delegasi Iran untuk kembali ke hotel dan menyiapkan rute penerbangan keluar negara. Pelatih Amir Ghalenoei menyatakan kekecewaan mendalam atas tindakan ini dan menegaskan bahwa timnya tetap fokus pada dua pertandingan grup berikutnya melawan Uruguay dan Arab Saudi, meski suasana di luar lapangan menjadi tegang. Ia menambahkan bahwa pemain dan staf akan menjaga konsentrasi pada taktik serta mentalitas untuk mengamankan poin penting dan tetap berpeluang melaju ke fase gugur.

Di samping kontroversi yang melibatkan Timnas Iran, sorotan media internasional beralih kepada kiper veteran Cape Verde bernama Vozinha yang berusia 40 tahun. Dalam pertandingan melawan Spanyol, sang penjaga gawang menyelamatkan tujuh tembakan berbahaya, menjaga timnya tetap dalam permainan dan akhirnya menjadi pemain terbaik pada laga tersebut. Aksi heroik itu memicu lonjakan pengikut di akun Instagramnya, dari sekitar lima puluh ribu sebelum pertandingan menjadi lebih dari lima juta pada 16 Juni 2026.

Popularitasnya tidak hanya terbatas pada statistik digital; ia menjadi bahan percakapan hangat di kalangan penggemar sepak bola, terutama di Indonesia, karena kedekatannya dengan beberapa pemain Asia Tenggara. Vozinha pernah bermain bersama Witan Sulaeman di AS Trencin (2022-2023) dan memiliki hubungan persahabatan dengan kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, yang juga merupakan anggota tim nasional Cape Verde. Kedekatan tersebut selalu terlihat dari interaksi mereka di media sosial, menambah rasa kebanggaan bagi pecinta sepak bola Indonesia.

Sementara itu, grup G Piala Dunia 2026 menampilkan dinamika mengejutkan. Iran kini berada di puncak klasemen, melampaui Belgia, berkat hasil imbang melawan Selandia Baru dan kemenangan melawan Uruguay. Selandia Baru sendiri memimpin grup setelah meraih kemenangan pertama. Di grup H, Spanyol bersiap menghadapi Cape Verde pada laga pembuka, menambah ekspektasi bagi tim-tim yang masih berjuang memperkuat posisi di fase grup.

Di luar lapangan, isu-isu lain mengemuka, seperti pemecatan pelatih Timnas Tunisia Sabri Lamouchi setelah kekalahan telak melawan Swedia, serta rumor transfer pemain papan atas seperti Jese Rodriguez ke Persib Bandung dan Jürgen Klopp yang meminta maaf kepada Julian Nagelsmann. Berbagai berita ini menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sport, melainkan juga medan pertarungan geopolitik, sosial, dan komersial yang memengaruhi persepsi publik global





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