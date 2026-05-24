Iran dinilai masih kuat, Amerika Serikat stok amunisi menipis, Dina dan Teuku

Kedua belah pihak berupaya menunjukkan kekuatan masing-masing, dengan pernyataan politik dan tekanan psikologis. Dina Sulaeman menyebut Iran memiliki kemampuan bertahan yang kuat, media Amerika Serikat menyebut stok amunisi menipis. Teuku Rezasyah menilai Iran unggul psikologis.

Kedua pihak terus menunjukkan kekuatan masing-masing, baik melalui pernyataan politik maupun tekanan psikologis . Menurut pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaeman , kedua belah pihak sama-sama berusaha menunjukkan masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan konflik.

"Kalau melihat data empiris, justru Iran dinilai masih memiliki kemampuan bertahan yang cukup kuat. Bahkan sejumlah media Amerika Serikat menyebut stok amunisi AS mulai menipis dan membutuhkan waktu lama untuk diproduksi ulang," ujar Dina dalam dialog Sapa Pagi KompasTV, Minggu (24/5/2026). Dina menyebut Iran saat ini merasa berada di atas angin karena memiliki kemampuan memproduksi drone dan rudal secara mandiri dengan biaya relatif murah namun efektif. Pakar hubungan internasional dari President University, Teuku Rezasyah, juga menilai Iran unggul secara psikologis





