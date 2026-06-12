Iran dan AS Dekat dengan Kesepakatan, tapi Trump dan Vance Bantah Klaim Media Iran

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan negosiasi dengan Amerika Serikat berada pada tahap paling dekat dengan kesepakatan. Namun Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance membantah kabar yang disebarkan media Iran, menyebutnya berita palsu dan tidak mencerminkan kesepakatan sebenarnya.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan perkembangan terbaru dalam upaya mencapai kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat . Menurut pernyataannya, kedua pihak kini berada pada tahap paling mendekati kesepakatan sejak dimulainya perundingan.

Araghchi melalui platform X当地时间 Jumat (12/6) menyebut Nota Kesepahaman Islamabad berada pada tahap akhir yang siap disepakati. Ia meminta media untuk menghindari spekulasi selama proses finalisasi tetap berlangsung dan menegaskan bahwa seluruh rincian akan diumumkan secara transparan kepada publik pada waktunya sesuai pendekatan yang bertanggung jawab. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump membantah keras klaim yang disebarkan oleh media Iran.

Melalui Truth Social, Trump menyatakan bahwa ketentuan yang Dibocorkan tidak mencerminkan isi dokumen yang sebenarnya telah disepakati secara tertulis oleh kedua pihak dan menyebutnya sebagai berita palsu. Wakil Presiden AS J.D. Vance juga menambahkan bahwa banyak informasi keliru beredar, khususnya mengenai kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz dan penghentian program senjata nuklir Iran serta pencairan dana Iran yang dibekukan.

Vance menegaskan bahwa pencairan dana tidak akan terjadi hanya karena penandatanganan nota kesepahaman, melainkan mengacu pada ketentuan yang lebih luas dan komprehensif yang masih dalam proses negosiasi. Issuе ini kembali menarik perhatian internasional menggugah ketegangan yang telah berlangsung bertahun-tahun antara Tehran dan Washington. Dukungan dan kepentingan negara-negara di kawasan Timur Tengah serta undang-undang internasional menjadi faktor krusial dalam dinamika negosiasi yang kompleks ini





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