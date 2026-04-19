Iran Buka-Tutup Selat Hormuz, Gencatan Senjata AS-Iran di Ujung Tanduk

Iran sempat membuka dan kemudian menutup kembali Selat Hormuz dalam 24 jam, bertepatan dengan mendekatnya akhir gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Perkembangan ini memicu kekhawatiran eskalasi konflik, menyoroti perbedaan pandangan mengenai program nuklir Iran dan memengaruhi harga minyak mentah global. Gencatan senjata yang akan berakhir memicu spekulasi perpanjangan dan potensi blokade atau konflik.

Dalam rentang waktu 24 jam yang dramatis, Iran sempat membuka lalu menutup kembali Selat Hormuz , sebuah manuver strategis yang bertepatan dengan mendekatnya akhir periode gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran . Pada hari Jumat, 17 April 2026, Menteri Luar Negeri Iran , Abbas Araghchi, mengumumkan melalui platform media sosial X bahwa selat vital tersebut akan sepenuhnya dibuka kembali.

Pengumuman ini disambut antusias oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang melihatnya sebagai sinyal positif, bahkan hingga menyebabkan harga minyak mentah global anjlok 10 persen dalam hitungan jam. Sehari setelahnya, Trump kembali menegaskan bahwa pembicaraan dengan Iran berjalan lancar, namun AS tidak akan tunduk pada pemerasan. Di sisi lain, Dewan Keamanan Nasional Iran yang memiliki pengaruh besar menyatakan bahwa Teheran tengah meninjau proposal terbaru dari Washington, namun belum memberikan respons resmi. Selain isu krusial terkait navigasi melalui Selat Hormuz, kedua negara masih memiliki perbedaan pandangan mendasar mengenai penyerahan dan pemindahan cadangan uranium milik Iran, serta kelanjutan program pengayaan uranium yang sedang berjalan. Masa berlaku gencatan senjata akan berakhir dalam tiga hari ke depan, dan Presiden Trump secara terbuka menyatakan ketidakpastiannya mengenai perpanjangan perjanjian tersebut. Pernyataan Trump pada hari Jumat lalu cukup mengkhawatirkan, ia mengatakan, "Mungkin saya tidak akan memperpanjangnya, jadi akan ada blokade dan sayangnya kita harus mulai menjatuhkan bom lagi." Sikap defensif dan proaktif Iran juga terlihat jelas. Seorang perwira militer senior Iran, Jenderal Mohammed Naqdi, pada hari Sabtu memberikan ultimatum, "Jika perang dimulai lagi, kami akan menggunakan rudal yang tanggal produksinya adalah Mei 2026." Ia menambahkan, "Kita bisa menghentikan produksi minyak, tetapi kita tidak ingin menimbulkan gangguan bagi dunia, jadi kita bertindak dengan sabar." Pernyataan Jenderal Naqdi ini mengisyaratkan bahwa Iran memiliki kesiapan militer yang signifikan dan strategi untuk menghadapi kemungkinan eskalasi konflik, namun juga menunjukkan keinginan untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas bagi perekonomian global. Peristiwa buka-tutup Selat Hormuz yang terjadi dalam waktu singkat ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah taktik negosiasi yang kompleks dari pihak Iran, sekaligus menjadi sorotan tajam terhadap ketegangan yang masih membayangi hubungan AS-Iran. Spekulasi pun muncul mengenai apakah manuver ini mencerminkan adanya keretakan atau perbedaan pandangan di dalam tubuh pemerintahan Iran sendiri terkait strategi diplomatik dan militer. Di tengah dinamika geopolitik yang penuh ketidakpastian ini, kenaikan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri menjadi perhatian tersendiri. Hal ini memicu kekhawatiran akan potensi dampak berantai terhadap harga pangan, sebuah isu yang selalu sensitif bagi masyarakat. Para ekonom pun angkat bicara untuk memberikan penjelasan mengenai kemungkinan keterkaitan antara fluktuasi harga energi dengan stabilitas harga kebutuhan pokok, mengingat ketergantungan sektor pertanian dan distribusi pada bahan bakar. Di sisi lain, dinamika di Selat Hormuz secara langsung berdampak pada pasar energi global, yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketidakstabilan di jalur pelayaran strategis seperti Hormuz sering kali memicu kenaikan harga minyak mentah karena kekhawatiran pasokan. Kenaikan harga minyak mentah ini kemudian dapat menjalar ke industri hilir, termasuk biaya transportasi dan produksi yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga produk-produk konsumsi, termasuk pangan. Seluruh rentetan peristiwa ini menyoroti betapa rapuhnya perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, serta bagaimana gejolak geopolitik di satu wilayah dapat memiliki efek domino yang signifikan di berbagai belahan dunia. Sikap Iran yang berani dan penuh perhitungan, di satu sisi, dan respons AS yang tegas, di sisi lain, menunjukkan adanya tarik-menarik kekuatan yang terus berlangsung. Keputusan mengenai perpanjangan gencatan senjata akan menjadi penentu krusial bagi arah hubungan AS-Iran dalam beberapa waktu mendatang. Dengan Iran yang telah menyatakan kesiapan militer jika diperlukan, eskalasi konflik tetap menjadi kemungkinan yang patut diwaspadai, meskipun Iran juga menekankan upaya untuk bertindak sabar demi menghindari gangguan global. Fokus pada penyelesaian perbedaan terkait program nuklir dan kepatuhan terhadap perjanjian menjadi kunci untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat





