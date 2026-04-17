Iran Buka Penuh Selat Hormuz Selama Gencatan Senjata, AS Berikan Apresiasi Meski Tetap Blokade

Menteri Luar Negeri Iran mengumumkan dibukanya kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas komersial selama gencatan senjata di Lebanon berlangsung, mendapat respons positif dari Presiden AS, namun tetap menegaskan blokade laut terhadap Iran. Pertemuan negosiasi antara AS dan Iran sendiri belum membuahkan hasil konkret.

Menteri Luar Negeri Iran , Abbas Araghchi, pada Jumat mengumumkan sebuah langkah diplomatik signifikan dengan menyatakan bahwa lalu lintas komersial dan perkapalan di Selat Hormuz akan dibuka secara penuh selama periode gencatan senjata yang sedang berlangsung di Lebanon. Pernyataan ini disampaikan Araghchi melalui platform media sosial X, yang kemudian dipantau di Jakarta. Ia secara spesifik mengatakan, 'Mengingat gencatan senjata di Lebanon, lalu lintas bagi semua kapal komersial di Selat Hormuz dinyatakan dibuka sepenuhnya selama waktu gencatan senjata yang tersisa.'

Menlu Iran lebih lanjut menjelaskan bahwa pembukaan jalur perkapalan ini telah melalui koordinasi yang cermat dan diumumkan sesuai dengan otoritas pelabuhan dan kemaritiman Republik Islam Iran, menunjukkan adanya kesiapan teknis dan operasional untuk memfasilitasi kembali aktivitas maritim di salah satu jalur air terpenting dunia tersebut. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi rantai pasok global yang selama ini terdampak oleh ketegangan di kawasan tersebut dan pembatasan yang diberlakukan.

Menanggapi pengumuman Iran tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan apresiasi atas langkah yang diambil oleh Teheran. Melalui kirimannya di platform Truth Social, Trump menyatakan, 'Iran baru saja mengumumkan bahwa Selat Iran terbuka sepenuhnya dai siap untuk lalu lintas penuh. Terima kasih!' Ia bahkan secara spesifik menyebut Selat Hormuz sebagai 'Selat Iran' dalam pesannya, yang bisa diartikan sebagai pengakuan atas peran strategis Iran dalam mengelola jalur tersebut.

Namun, sorotan positif ini tidak berlangsung lama. Selang beberapa saat, Presiden Trump kembali menyampaikan pesan yang berbeda di Truth Social, menegaskan bahwa pihak Amerika Serikat tetap akan melanjutkan blokadenya terhadap pelabuhan Iran hingga negosiasi dengan negara tersebut selesai sepenuhnya. 'Blokade laut akan tetap diberlakukan secara penuh terhadap Iran, hingga saat di mana transaksi dengan Iran 100 persen selesai,' ujar Trump dalam kiriman berikutnya. Meskipun demikian, Trump menunjukkan optimisme bahwa situasi ini tidak akan berlangsung lama, dengan menyatakan bahwa 'sebagian besar dari poin perundingan telah dinegosiasikan,' mengindikasikan adanya kemajuan dalam diskusi meskipun belum mencapai kesepakatan final. Pernyataan yang kontradiktif ini mencerminkan kompleksitas hubungan diplomatik antara kedua negara dan dinamika negosiasi yang sedang berjalan.

Perlu dicatat bahwa AS dan Iran telah terlibat dalam serangkaian negosiasi yang intensif untuk meredakan ketegangan. Putaran pertama negosiasi dilaporkan telah dilakukan pada Sabtu (11/4) di Islamabad, Pakistan, setelah Presiden Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Teheran mengenai gencatan senjata selama dua pekan. Namun, pada Minggu pagi (12/4), Wakil Presiden AS J. D. Vance, yang memimpin delegasi AS, menyatakan bahwa kedua negara gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan tersebut, dan delegasi AS kembali tanpa membawa hasil yang konkret.

Berdasarkan pemberitaan Axios, yang dikutip oleh RIA Novosti, babak kedua negosiasi antara AS dan Iran dijadwalkan akan kembali berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada Minggu (19/4), menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mencari solusi diplomatik. Sementara itu, pada Kamis sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyepakati dimulainya gencatan senjata selama 10 hari, menyusul pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat antara delegasi Lebanon dan Israel di Washington DC. Pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Lebanon ini menjadi latar belakang dari perkembangan terbaru di Selat Hormuz, menunjukkan adanya upaya global untuk mengendalikan konflik di berbagai front.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AS Perkuat Kehadiran di Timur Tengah,Trump Klaim Buka Selat Hormuz untuk TiongkokAmerika Serikat menambah ribuan pasukan di Timur Tengah, menimbulkan pertanyaan mengenai niat Presiden Trump dalam membuka kembali Selat Hormuz setelah memberlakukan blokade kapal-kapal Iran. Trump mengklaim telah membuka selat tersebut untuk Tiongkok dan dunia, serta menyebutkan kesepakatan dengan Presiden Xi Jinping terkait pengiriman senjata.

Breaking: Trump Umumkan Buka Selat Hormuz Permanen untuk China & DuniaPresiden Trump mengklaim membuka Selat Hormuz secara permanen untuk China dan dunia. Ia juga menyebut Beijing setuju tidak mengirim senjata ke Iran.

Update Kapal Lewat Selat Hormuz, Trump Umumkan 'Buka Permanen'Saat ini, lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz mulai bergerak, meski masih jauh dari normal.

Mau Buka Selat Hormuz untuk China, Trump: Xi Jinping Akan Peluk SayaDonald Trump mengeklaim bahwa China akan sangat senang dengan rencananya membuka Selat Hormuz secara permanen.

Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk PertaminaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

