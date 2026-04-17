Iran Buka Jalur Komersial di Selat Hormuz Selama Gencatan Senjata, AS Tetap Lanjutkan Blokade

Menteri Luar Negeri Iran mengumumkan pembukaan penuh Selat Hormuz untuk lalu lintas komersial selama gencatan senjata, disambut apresiasi awal oleh Presiden AS. Namun, AS menegaskan blokade laut terhadap Iran akan tetap berlaku hingga negosiasi selesai, meskipun Trump optimis kesepakatan akan segera tercapai.

Menteri Luar Negeri Iran , Abbas Araghchi, pada hari Jumat lalu mengumumkan sebuah keputusan penting yang berpotensi memengaruhi dinamika regional: lalu lintas komersial dan perkapalan di Selat Hormuz akan dibuka secara penuh selama periode gencatan senjata yang sedang berlangsung. Pengumuman ini disampaikan melalui media sosial X dan dipantau secara saksama di Jakarta.

Araghchi menyatakan, "Mengingat gencatan senjata di Lebanon, lalu lintas bagi semua kapal komersial di Selat Hormuz dinyatakan dibuka sepenuhnya selama waktu gencatan senjata yang tersisa." Ia menambahkan bahwa pembukaan jalur perkapalan ini telah melalui koordinasi yang matang dan sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan serta kemaritiman Republik Islam Iran. Keputusan ini merupakan respons Iran terhadap perkembangan situasi yang memungkinkan adanya pelonggaran aktivitas maritim di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Araghchi menekankan bahwa langkah ini diambil dalam kerangka upaya deeskalasi dan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk dialog lebih lanjut. Reaksi awal terhadap pengumuman Iran datang dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Melalui platform media sosial Truth Social, Trump menyampaikan apresiasinya atas keputusan Teheran tersebut. "Iran baru saja mengumumkan bahwa Selat Iran terbuka sepenuhnya dan siap untuk lalu lintas penuh. Terima kasih!" demikian kutipan dari kiriman Trump, yang secara spesifik merujuk Selat Hormuz sebagai "Selat Iran". Apresiasi ini menunjukkan adanya kemungkinan awal positif dari pihak Amerika Serikat terhadap langkah Iran. Namun, euforia tersebut tidak berlangsung lama. Selang beberapa saat setelah pernyataan apresiasinya, Presiden Trump kembali memberikan kabar melalui Truth Social, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan tetap melanjutkan blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Keputusan ini akan diberlakukan secara penuh sampai seluruh proses negosiasi dengan Iran selesai secara tuntas. "Blokade laut akan tetap diberlakukan secara penuh terhadap Iran, hingga saat di mana transaksi dengan Iran 100 persen selesai," tegas Trump dalam kiriman berikutnya. Meskipun demikian, Trump menunjukkan optimisme bahwa situasi ini tidak akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ia berargumen bahwa sebagian besar poin penting dalam perundingan telah berhasil dinegosiasikan, memberikan sinyal bahwa penyelesaian akhir mungkin sudah di depan mata. Pernyataan kontradiktif ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, di mana setiap langkah diplomasi selalu diiringi dengan perhitungan strategis yang matang. Perkembangan ini terjadi dalam konteks perundingan yang sedang berlangsung antara kedua negara. Amerika Serikat dan Iran telah memulai putaran pertama negosiasi pada Sabtu, 11 April, di Islamabad, Pakistan. Inisiatif negosiasi ini muncul setelah Presiden Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Teheran mengenai gencatan senjata selama dua pekan. Gencatan senjata ini diharapkan dapat memberikan ruang untuk dialog yang lebih konstruktif. Namun, pada Minggu pagi, 12 April, Wakil Presiden AS J. D. Vance, yang memimpin delegasi Amerika Serikat, menyatakan bahwa negosiasi tersebut tidak mencapai kesepakatan yang memuaskan. Delegasi AS dilaporkan kembali tanpa membawa hasil konkret. Situasi ini menambah lapisan kerumitan pada upaya diplomasi antara kedua negara. Terlepas dari kegagalan tersebut, laporan dari Axios yang dikutip oleh RIA Novosti mengindikasikan bahwa babak kedua negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan akan kembali berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada Minggu, 19 April. Jadwal ulang ini menunjukkan keteguhan kedua belah pihak untuk terus mencari titik temu, meskipun menghadapi tantangan. Lebih jauh lagi, pada hari Kamis, Presiden Trump mengumumkan sebuah perkembangan positif lainnya: Israel dan Lebanon telah sepakat untuk memulai gencatan senjata selama 10 hari. Kesepakatan ini dicapai setelah dilakukannya pembicaraan antara delegasi Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat di Washington D.C. Pengumuman ini, meskipun tidak secara langsung terkait dengan Selat Hormuz, menunjukkan adanya upaya deeskalasi di kawasan Timur Tengah yang lebih luas, yang mungkin berkontribusi pada keputusan Iran untuk membuka jalur komersial di Selat Hormuz. Situasi ini menyoroti permainan diplomasi yang rumit, di mana gencatan senjata di satu area dapat memengaruhi langkah-langkah strategis di area lain, dan keputusan unilateral dapat diimbangi dengan negosiasi berkelanjutan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AS Perkuat Kehadiran di Timur Tengah,Trump Klaim Buka Selat Hormuz untuk TiongkokAmerika Serikat menambah ribuan pasukan di Timur Tengah, menimbulkan pertanyaan mengenai niat Presiden Trump dalam membuka kembali Selat Hormuz setelah memberlakukan blokade kapal-kapal Iran. Trump mengklaim telah membuka selat tersebut untuk Tiongkok dan dunia, serta menyebutkan kesepakatan dengan Presiden Xi Jinping terkait pengiriman senjata.

Breaking: Trump Umumkan Buka Selat Hormuz Permanen untuk China & DuniaPresiden Trump mengklaim membuka Selat Hormuz secara permanen untuk China dan dunia. Ia juga menyebut Beijing setuju tidak mengirim senjata ke Iran.

Update Kapal Lewat Selat Hormuz, Trump Umumkan 'Buka Permanen'Saat ini, lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz mulai bergerak, meski masih jauh dari normal.

Mau Buka Selat Hormuz untuk China, Trump: Xi Jinping Akan Peluk SayaDonald Trump mengeklaim bahwa China akan sangat senang dengan rencananya membuka Selat Hormuz secara permanen.

Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk PertaminaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

40 Negara Bahas Selat Hormuz, Inggris dan Prancis Pimpin Upaya Buka Jalur MinyakPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

