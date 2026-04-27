Iran berhasil menahan serangan militer AS dan Israel pada 28 Februari 2026, mematahkan dominasi militer AS di Timur Tengah. Perlawanan selama 40 hari menunjukkan ketahanan sistemik Iran dan dukungan rakyat terhadap kedaulatan nasional. Analis menilai strategi tekanan maksimum AS gagal mencapai tujuan strategisnya.

Iran mengamankan diri dari serangan Amerika Serikat dan siap membalas penyitaan kapal kargo di Teluk Oman. Serangan militer AS dan Israel pada 28 Februari 2026 terhadap Iran gagal mencapai tujuan strategisnya.

Perlawanan Iran selama 40 hari berhasil mematahkan dominasi militer AS serta memperkuat posisi diplomatik Teheran. Perlawanan Teheran selama 40 hari setelah pembunuhan pemimpin tertingginya menunjukkan bahwa kekuatan militer AS memiliki batas, terutama saat menghadapi negara dengan ideologi perlawanan yang kuat. Ketidakmampuan Washington memaksakan kehendak melalui serangan udara dan drone menjadi sinyal bahwa dominasi militer saja tak lagi cukup di kawasan tersebut. Analisis program The Bottom Line Al Jazeera menyoroti bagaimana Iran mampu meruntuhkan narasi supremasi militer AS di Timur Tengah.

Vali Nasr, profesor hubungan internasional di Universitas Johns Hopkins, menilai kampanye militer yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump bersama Israel gagal mencapai tujuan strategisnya. Anda tidak datang ke meja perundingan untuk menuntut penyerahan diri. Pihak lawan tidak akan menyerah karena mereka belum kalah. Jadi, Anda harus mencapai kesepakatan, ujar Nasr dalam wawancara dengan Steve Clemons.

Asap membubung di Teheran, Iran duga dari serangan rudal Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu (28/2/2026). Sejumlah analis menilai pemerintahan Trump meremehkan ketahanan sistemik Iran serta dukungan rakyat terhadap kedaulatan nasional. Strategi tekanan maksimum yang berkembang menjadi agresi militer terbuka justru menemui jalan buntu ketika Iran membalas dengan kekuatan yang tak diduga. Menurut Nasr, tujuan utama Iran adalah menunjukkan kepada AS dan Israel bahwa perang melawan Teheran bukan perkara mudah.

Tujuan Iran adalah memastikan AS dan Israel memahami bahwa perang dengan Iran itu tidak mudah, tegas Nasr. Selain itu, serangan tersebut juga memicu reaksi internasional yang kompleks. Banyak negara mengkritik tindakan AS dan Israel, sementara Iran mendapat dukungan dari beberapa negara di Timur Tengah dan Asia. Keberhasilan Iran dalam menahan serangan juga menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dan dukungan rakyat yang solid.

Hal ini menjadi pelajaran bagi AS dan Israel bahwa mereka tidak bisa lagi menganggap Iran sebagai negara yang mudah dikalahkan. Keberanian Iran dalam menghadapi tekanan internasional juga menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki ketahanan yang kuat. Selain itu, serangan tersebut juga mempengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah. Banyak analis yang memprediksi bahwa konflik ini akan berlanjut dalam jangka panjang dan akan mempengaruhi hubungan antara AS, Israel, dan Iran.

suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran AS Israel Konflik Timur Tengah Dominasi Militer

United States Latest News, United States Headlines

