Iran Bebaskan Biaya Melintasi Selat Hormuz Selama 60 Hari

Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran (SNSC) mengumumkan pembebasan biaya untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz selama 60 hari sesuai Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad. Langkah ini termasuk pengurangan biaya, percepatan proses perizinan oleh Otoritas Jalur Perairan Teluk Persia (PGSA), serta penentuan rute dan waktu khusus untuk meningkatkan keselamatan. Pembersihan ranjau juga akan dilaksanakan sebagai bagian dari MoU tersebut.

waktu baca 1 menit Kapal-kapal komersial dan kapal tanker minyak bersiap untuk melintasi Selat Hormuz , salah satu jalur air strategis terpenting untuk arus perdagangan global, menunggu di Teluk Oman, Rabu (17/6/2026).

ANTARA/Anadolu/Shady Alassar/pri. Teheran (ANTARA) - Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran (SNSC) mengumumkan bahwa kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dibebaskan dari biaya selama 60 hari sesuai Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad. Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (18/6) malam, SNSC mengatakan pemohon izin melintas di perairan itu tidak akan dikenai biaya selama 60 hari dan seluruh biaya tersebut akan ditanggung pemerintah Iran.

SNSC juga menyatakan bahwa Otoritas Jalur Perairan Teluk Persia (PGSA) telah diarahkan untuk memproses dan memprioritaskan permohonan secara cepat guna mendukung pelaksanaan MoU Islamabad. Menurut SNSC, kondisi khusus dan sejumlah risiko keselamatan di jalur pelayaran tersebut mengharuskan kapal melintas melalui rute dan pada waktu yang telah ditentukan. Langkah itu diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran, mencegah kecelakaan laut, dan memungkinkan volume lalu lintas kapal meningkat secara bertahap. SNSC menambahkan bahwa langkah lain,包括 pembersihan ranjau, akan dilakukan sesuai paragraf kelima MoU Islamabad





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Selat Hormuz Iran Mou Islamabad Biaya Pelayaran Keselamatan Laut

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