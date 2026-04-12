Iran Batasi Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz Pasca Gencatan Senjata AS-Iran

Iran berencana membatasi jumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia, setelah gencatan senjata sementara dengan AS. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya pengiriman dan mempengaruhi harga minyak global.

Waktu baca 1 menit. Kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz setelah gencatan senjata AS- Iran sementara selama dua pekan, dengan syarat selat tersebut dibuka kembali, terlihat di Oman, Rabu (8/4/2026). /ANTARA/Shady Alassar/Anadolu/pri. Moskow (ANTARA) - Iran berencana membatasi jumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz tidak lebih dari sekitar 12 unit per hari, sebuah langkah yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan minyak global dan keamanan energi.

Kebijakan ini, yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal, memperkirakan biaya yang berpotensi mencapai hingga 2 juta dolar AS (sekitar Rp34,2 miliar) per kapal tanker raksasa. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi biaya pengiriman dan pada gilirannya harga minyak di pasar dunia. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pemilik kapal dari berbagai negara, termasuk negara-negara penghasil minyak utama dan negara-negara konsumen, sedang dalam negosiasi intensif dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) untuk memastikan kapal-kapal mereka dapat melintasi selat vital ini. Proses negosiasi tersebut melibatkan perizinan yang rumit, persyaratan keamanan yang ketat, dan kesepakatan mengenai biaya yang harus dibayarkan. Media itu juga mengindikasikan bahwa kapal-kapal yang diizinkan melintas harus mengikuti jalur yang telah ditentukan secara khusus, tunduk pada inspeksi keamanan yang ekstensif, dan memperoleh izin yang diperlukan dari otoritas Iran. Pembatasan ini bertujuan untuk mengontrol lalu lintas maritim di selat strategis, memperkuat kendali Iran atas jalur pelayaran penting, dan meningkatkan pendapatannya dari biaya transit. Keputusan Iran untuk membatasi jumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz datang setelah pengumuman gencatan senjata sementara selama dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (8/4) malam. Gencatan senjata ini, yang ditengahi oleh beberapa negara Eropa dan PBB, bertujuan untuk meredakan ketegangan di kawasan dan memberikan ruang bagi negosiasi diplomatik yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, segera mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz setelah pengumuman gencatan senjata, yang merupakan kabar baik bagi perdagangan global karena selat tersebut merupakan jalur vital bagi sekitar 20 persen pasokan minyak mentah, produk petroleum, dan gas alam cair (LNG) dunia. Pembukaan kembali selat ini sangat penting karena memastikan kelancaran pengiriman energi ke seluruh dunia dan mencegah potensi gangguan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga minyak yang signifikan. Langkah-langkah yang diambil Iran dan dinamika geopolitik yang terus berkembang di kawasan tersebut memerlukan perhatian cermat dari pelaku pasar, pemerintah, dan organisasi internasional. Perkembangan ini juga menggarisbawahi pentingnya diplomasi, kerjasama regional, dan solusi damai untuk mengatasi tantangan keamanan dan ekonomi di kawasan yang strategis ini. Pembatasan lalu lintas kapal dan dampak finansialnya juga mendorong negara-negara untuk mempertimbangkan kembali strategi pengadaan energi mereka. Ini juga akan mempercepat pencarian alternatif jalur pelayaran dan sumber energi. Situasi ini menunjukkan volatilitas geopolitik dan potensi dampak jangka panjang pada pasar energi global. Ketidakpastian mengenai kebijakan Iran dan potensi eskalasi konflik juga menyoroti kebutuhan akan upaya internasional untuk menjaga stabilitas di Selat Hormuz. Selat Hormuz, yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Setiap gangguan pada lalu lintas di selat ini dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi ekonomi global. Pengumuman Iran tentang pembatasan lalu lintas kapal dan negosiasi dengan pemilik kapal adalah langkah-langkah yang menunjukkan komitmen Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz. Hal ini menyoroti peran penting Iran dalam stabilitas kawasan dan pentingnya dialog konstruktif untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Pengawasan ketat atas Selat Hormuz menjadi krusial untuk menjaga stabilitas dan memastikan aliran energi global yang lancar. Kebijakan ini juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap keamanan energi global dan stabilitas pasar





Selat Hormuz Iran Gencatan Senjata Minyak Perdagangan

