Iran Bantah Klaim Trump Soal Uranium, Perbedaan Pandangan Perlebar Jurang Perdamaian

Kementerian Luar Negeri Iran membantah keras klaim Presiden AS Donald Trump mengenai kesiapan Teheran menyerahkan uranium yang diperkaya. Juru bicara Iran menegaskan fokus negosiasi telah bergeser dari isu nuklir ke upaya mengakhiri perang yang lebih luas, termasuk pencabutan sanksi dan kompensasi kerugian. Pernyataan kontradiktif ini menyoroti perbedaan pandangan yang masih lebar antara kedua negara.

Ketegangan diplomatik antara Washington dan Teheran kembali memanas menyusul pernyataan yang saling bertentangan mengenai nasib uranium Iran . Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran , Esmaeil Baqaei, pada Jumat malam (17/4/2026) waktu setempat, dengan tegas membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran siap menyerahkan cadangan uranium yang diperkaya.

Pernyataan Trump sebelumnya melalui platform Truth Social menyatakan, Amerika Serikat akan mendapatkan semua 'debu nuklir' yang dihasilkan oleh pengebom B2 mereka, merujuk pada uranium yang disebutnya terkubur akibat serangan udara AS tahun lalu. Namun, Baqaei menekankan bahwa fokus negosiasi terbaru telah bergeser dari isu nuklir semata ke upaya mengakhiri konflik yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa cakupan topik yang dibahas kini menjadi lebih luas dan beragam, mencakup rencana 10 poin untuk pencabutan sanksi yang sangat penting bagi Iran, serta isu kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama perang. Iran dilaporkan masih memiliki cadangan uranium dalam jumlah signifikan, termasuk yang diperkaya hingga 60%, mendekati ambang 90% yang diperlukan untuk senjata nuklir, serta stok uranium dengan tingkat pengayaan 20%. Sebelum serangan AS pada Juni 2025, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memperkirakan Iran memiliki sekitar 440 kilogram uranium dengan pengayaan 60%, angka yang jauh di atas batas 3,67% yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir 2015 yang kemudian ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Perbedaan pandangan mengenai uranium ini menyoroti jurang perbedaan yang masih lebar di tengah upaya kedua negara untuk mengakhiri perang, dan menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Pernyataan kontradiktif ini semakin memperumit upaya diplomatik yang sedang berlangsung, dan menimbulkan pertanyaan tentang keakuratan informasi yang beredar di tengah masyarakat internasional. Peran badan-badan internasional seperti IAEA menjadi semakin krusial dalam memverifikasi dan memantau aktivitas nuklir Iran untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan membangun kembali kepercayaan antar pihak. Sementara itu, dampak dari konflik yang berkepanjangan terus dirasakan oleh masyarakat di kedua belah pihak, menekankan urgensi untuk menemukan solusi diplomatik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun landasan yang kokoh bagi perundingan damai. Kemungkinan adanya elemen negosiasi terselubung di balik pernyataan publik juga tidak dapat diabaikan, di mana masing-masing pihak mungkin mencoba untuk mendapatkan keuntungan taktis melalui narasi yang dibangun. Analisis mendalam terhadap setiap pernyataan dan tindakan kedua negara menjadi penting untuk memahami dinamika kompleks yang tengah berlangsung. Dunia internasional terus mengamati dengan cermat perkembangan ini, berharap agar resolusi damai dapat segera tercapai demi stabilitas regional dan global. Keberhasilan atau kegagalan dalam negosiasi ini akan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga bagi tatanan geopolitik dunia secara keseluruhan. Tekanan dari komunitas internasional juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong kedua pihak untuk mengambil langkah-langkah konstruktif menuju perdamaian. Namun, pada akhirnya, inisiatif dan kemauan politik dari Teheran dan Washington akan menjadi penentu utama dalam proses ini. Kemungkinan skema yang mencakup pelepasan dana Iran yang dibekukan sebesar US$20 miliar sebagai imbalan atas penyerahan stok uranium yang diperkaya, seperti yang dikabarkan sebelumnya, kini semakin dipertanyakan validitasnya di tengah bantahan keras dari Teheran. Situasi ini menunjukkan betapa rumitnya negosiasi yang melibatkan isu sensitif seperti keamanan nuklir dan sanksi ekonomi





