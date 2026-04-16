Gelombang solidaritas budaya menghangatkan hati masyarakat Tiongkok terhadap Iran. Keindahan artefak kuno Persia yang kini terancam di tanah kelahirannya justru membangkitkan kekaguman dan ketertarikan mendalam, mendorong tumbuhnya ikatan baru melalui sejarah.

Di tengah hiruk pikuk lanskap geopolitik global, masyarakat di Negeri Tirai Bambu kini memandang Iran bukan lagi sekadar wilayah konflik yang identik dengan berita peperangan. Sebaliknya, perhatian mereka kini tertuju pada Iran sebagai sebuah cerminan peradaban yang setara, sebuah entitas yang menyimpan kekayaan budaya dan sejarah mendalam yang patut dihargai dan dipelajari. Ketertarikan yang berkembang pesat ini muncul bukan tanpa alasan.

Ia merupakan respons emosional yang kuat dari warga Tiongkok atas rusaknya berbagai situs bersejarah di Iran akibat gempuran militer yang tak kenal ampun. Berita tentang kehancuran monumen-monumen bersejarah yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad itu menggugah kepedulian dan rasa empati yang mendalam. Fenomena ini terlihat jelas dari meningkatnya minat masyarakat untuk mendalami esensi Iran. Banyak warga mulai memburu literatur, buku-buku sejarah, serta mengunjungi pameran seni yang menampilkan warisan budaya Persia. Mereka ingin memahami lebih jauh tentang kejayaan peradaban yang kini tengah menjadi pusat perhatian dunia, namun juga terancam oleh bayang-bayang kehancuran. Pergeseran paradigma ini mencerminkan adanya ikatan solidaritas baru yang mulai terbentuk, terjalin bukan melalui hubungan diplomatik formal, melainkan melalui jalur budaya dan sejarah kuno yang memiliki resonansi kuat. Di tengah dentuman bom dan ketegangan di tanah Iran, ratusan artefak Persia justru menemukan tempat yang aman dan terhormat dalam sebuah pameran yang diselenggarakan di wilayah Hohhot, Tiongkok Utara. Pameran ini menjadi bukti nyata bagaimana keindahan dan kekayaan budaya dapat melampaui batas-batas geografis dan konflik yang ada. Dong Bibing, seorang kurator museum yang berdedikasi, menjadi ujung tombak dalam upaya pelestarian ini. Beliau mengelola dengan penuh kehati-hatian lebih dari 150 barang antik yang memukau, mulai dari vas kaca dengan motif rumit yang memancarkan keanggunan, hingga karpet-karpet Persia yang ditenun dengan detail luar biasa, masing-masing menceritakan kisah dari masa lalu. Pameran ini mendadak menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Tiongkok. Antusiasme yang luar biasa ini didorong oleh keinginan warga untuk melihat secara langsung bukti kemegahan budaya Persia yang kini terancam punah di tanah asalnya. Melihat benda-benda bersejarah ini secara fisik, menyentuh permukaannya yang telah lapuk dimakan usia, membangkitkan rasa keterikatan yang mendalam dengan warisan peradaban manusia. Antusiasme yang membludak ini bahkan memaksa pihak museum untuk memperpanjang jadwal pameran yang seharusnya berakhir pada bulan Maret, kini diperpanjang hingga bulan April untuk mengakomodasi lonjakan pengunjung yang terus berdatangan. Dong Bibing sendiri mengakui rasa hancur yang mendalam saat mendengar kabar Istana Golestan di Teheran mengalami kerusakan parah akibat serangan perang. Namun, melihat koleksi artefak Iran yang luar biasa di depan matanya memberikan secercah harapan dan kebanggaan. "Tetapi sekarang, tepat di depan mata saya, ada koleksi artefak Iran yang benar-benar luar biasa," ujar Dong Bibing dengan nada haru yang terpancar dari suaranya. Interaksi langsung pengunjung dengan benda-benda bersejarah tersebut tidak hanya menciptakan pengalaman personal yang mendalam, tetapi juga memicu gerakan organik di media sosial. Warga Tiongkok saling mengajak kerabat dan teman untuk berkunjung, menciptakan gelombang kesadaran dan apresiasi budaya yang meluas. Setiap sudut pameran seolah menjadi ruang kontemplasi bagi masyarakat China, tempat mereka merenungkan betapa rapuhnya sebuah peradaban di bawah bayang-bayang ancaman senjata dan konflik. Kurator seperti Dong Bibing merasa memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar untuk menjaga benda-benda berharga ini agar tetap utuh dan lestari, bukan hanya untuk generasi mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang yang berhak mengenal dan mempelajari kekayaan warisan dunia ini. Pameran ini menjadi lebih dari sekadar pajangan benda antik; ia adalah seruan untuk perdamaian, sebuah pengingat akan nilai abadi budaya di tengah gejolak dunia





