Iran dan Oman akan segera mengeluarkan pernyataan bersama mengenai pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz. Pria diduga membakar rumah orang tuanya sendiri di Pati, kerugian Rp100 juta. Pertemuan antara pejabat tinggi AS dan Iran akan berlangsung di Swiss. 141 kapal komersial dialihkan rutenya oleh pasukan AS dari blokade di Selat Hormuz. Trump mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran akan ditandatangani dalam waktu dekat. UEA menegaskan laporan transfer aset Iran tidak benar. Kejagung meminta BGN mempercepat pendistribusian motor listrik dalam Program MBG. Kronologi keributan TNI dan Polri di Labuan Bajo terkuak. Pria diduga menodai anak kandungnya sendiri ditangkap di Karawang. Petugas kepolisian dan RS Bhayangkara Tk II melakukan ekshumasi kuburan almarhum di Kabupaten Toba. Peladn HO5 AI 470 hadir dengan prosesor AMD Ryzen AI 9 HX 470.

Amerika Serikat , melalui Fox News, mengklaim bahwa Iran akan membuka Selat Hormuz tanpa memungut biaya tol. Pejabat senior pemerintahan AS menyatakan bahwa jika kesepakatan ini ditandatangani, AS akan mencabut blokadanya bersamaan dengan pembukaan selat oleh Iran , lalu operasi pembersihan ranjau akan dimulai.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Iran dan Oman akan segera mengeluarkan pernyataan bersama mengenai pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz. Di sisi lain, seorang pria berinisial MI (27) diduga sebagai pelaku pembakaran rumah milik orang tuanya sendiri di Pati, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp100 juta. Pria ini kemudian ditangkap oleh polisi. Pada pekan depan, akan ada pertemuan antara dua pejabat tinggi Amerika Serikat dan Iran di Swiss.

Secara terpisah, 141 kapal komersial telah dialihkan rutenya oleh pasukan Amerika Serikat dari blokade yang sedang berlangsung di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran akan ditandatangani dalam waktu dekat. Trump juga mengumumkan bahwa serangan militer Amerika Serikat telah menewaskan Héctor Rusthenford Guerrero Flores, pemimpin geng Tren de Aragua. Jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, akan dimakamkan pada 9 Juli.

Uni Emirat Arab (UEA) menegaskan bahwa laporan yang menyebutkan bahwa negara mereka telah mentransfer sebagian aset Iran senilai US$3 miliar (sekitar Rp53,3 triliun) adalah tidak benar. Kejagung meminta Badan Keuangan Negara (BGN) mempercepat pendistribusian motor listrik dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak disita dalam kasus yang mereka usut. Selain itu, sejumlah rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif kembali disiapkan selama pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon 2026.

Kejagung mengungkap bahwa mark up pengadaan motor listrik dalam kasus korupsi tata kelola Program MBG sudah muncul sejak proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri. Di Nusa Tenggara Timur, kronologi keributan sejumlah anggota TNI dan Polri di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang berujung penikaman seorang anggota Brimob, telah terkuak. Seorang pria yang diduga menodai anak kandungnya sendiri yang baru berusia tiga tahun, ditangkap oleh jajaran Polres Karawang, Jawa Barat. Pelaku berinisial J (37).

Di Medan, petugas kepolisian bersama Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tk II melakukan ekshumasi kuburan almarhum Steven Arya Sitorus di Kabupaten Toba. Selain itu, Peladn HO5 AI 470 hadir dengan prosesor AMD Ryzen AI 9 HX 470. Mini PC ini dibanderol mulai dari Rp21.200.000 dengan dukungan fitur AI lokal yang mumpuni





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