Iran menegaskan siap melawan blokade laut Amerika Serikat di Selat Hormuz dengan seluruh kemampuan militer setelah ekspor minyak mentah turun drastis.

Ketegangan diplomatik dan militer antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas secara signifikan. Pemerintah Iran melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan sikap kerasnya untuk tidak tinggal diam terhadap blokade laut yang diterapkan Washington. Tindakan ini diambil sebagai respons langsung terhadap upaya penghambatan ekspor minyak mentah Teheran oleh pihak Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyampaikan pernyataan tegas ini dalam konferensi pers mingguan pada Senin (23/11/2026). Ia menekankan bahwa Teheran memandang blokade terhadap pengiriman minyak Iran sebagai bentuk agresi militer yang nyata.

Deklarasi Pertahanan dan Hak Menolak Agresi

Esmaeil Baghaei secara eksplisit menyatakan bahwa Iran tidak akan menoleransi tindakan yang dianggap sebagai agresi oleh Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa Teheran memiliki hak mutlak untuk mempertahankan diri dan akan menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Tujuan dari persiapan ini adalah untuk menghadapi tindakan Washington yang dinilai mengancam kepentingan nasional Iran secara langsung. Langkah tegas ini menunjukkan bahwa Iran siap mengaktifkan berbagai instrumen pertahanan yang tersedia untuk membalas setiap serangan atau penghambatan.

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Komando tertinggi Iran memandang bahwa tindakan blokade laut merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi dan politik negara. Oleh karena itu, respons militer atau strategis akan menjadi prioritas utama jika tekanan dari Washington tidak dihentikan. Pernyataan ini mengisyaratkan kemungkinan eskalasi konflik yang lebih besar di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Iran siap menghadapi konsekuensi apapun demi menjaga prinsip ketahanan nasionalnya dari intervensi asing.

Riwayat Blokade dan Dampak Ekspor Minyak

Blokade laut oleh Amerika Serikat terhadap ekspor minyak yang berkaitan dengan Iran pertama kali diberlakukan secara resmi pada 13 April 2026. Kebijakan represif ini sempat dicabut pada Juni setelah Washington dan Teheran mencapai kesepahaman awal mengenai penyelesaian konflik. Namun, kesepakatan sementara tersebut gagal dipertahankan dan gagal memberikan kepastian bagi pasar energi global. Pemerintah AS kemudian kembali memberlakukan blokade pada 14 Juli 2026 yang hingga kini terus membatasi aktivitas ekspor minyak Iran.

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Dampak ekonomi dari pembatasan ini sangat terasa bagi industri minyak Iran. Ekspor minyak mentah yang dapat terpantau turun drastis hingga mendekati nol dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan volume ekspor ini disebabkan oleh kesulitan logistik dan risiko keamanan yang tinggi di jalur pelayaran utama. Kondisi ini menekan penerimaan negara dan membatasi kapasitas Iran untuk menjual komoditas energinya ke pasar internasional. Keterbatasan ini menjadi pemicu utama kekecewaan pemerintah Iran terhadap kebijakan Washington.

Di tengah pembatasan ketat tersebut, muncul laporan mengenai kemungkinan pengiriman minyak Iran yang berhasil menembus blokade. Lembaga pemantau pergerakan kapal tanker TankerTrackers.com melaporkan adanya sebuah kapal tanker yang tengah memuat minyak mentah Iran. Aktivitas ini terjadi di kawasan Teluk melalui proses pemindahan muatan antarkapal yang dianggap rumit dan berisiko tinggi. Proses ini dilakukan untuk menghindari deteksi sistem pemantauan satelit dan patroli laut Amerika Serikat.

Status Hukum Kapal dan Persetujuan Teheran

Apabila pengiriman itu berhasil diselesaikan, kapal tersebut berpotensi menjadi kapal pertama yang sukses mengekspor minyak mentah Iran sejak Washington kembali menerapkan blokade pada Juli. Keberhasilan ini akan menjadi sinyal awal bahwa mekanisme penghindaran sanksi masih dapat beroperasi. Namun, Esmaeil Baghaei tidak mengonfirmasi laporan tersebut secara resmi. Ia menyebut informasi mengenai kapal-kapal Iran yang tengah melakukan pemuatan minyak sebagai spekulasi yang belum terbukti kebenarannya.

Ketidakpastian status hukum dan keselamatan kapal-kapal yang terlibat dalam operasi sembunyi-sembunyi ini menambah kompleksitas situasi. Iran berusaha memastikan bahwa setiap langkah diplomatik dan teknis tetap sejalan dengan prinsip pertahanan nasional. Meskipun ada laporan adanya aktivitas pemuatan, pemerintah Iran tetap berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik. Hal ini dilakukan untuk menghindari provokasi berlebihan yang dapat memicu reaksi militer langsung dari Amerika Serikat.

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Strategi Tekanan di Selat Hormuz

Perseteruan Washington dan Teheran juga terus berpusat pada Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran strategis bagi perdagangan energi dunia. Iran menyatakan masih mengendalikan lalu lintas kapal yang melintasi selat tersebut dengan otoritas penuh. Tindakan pengendalian ini menjadi alat tekan utama untuk memaksa Washington mengubah kebijakannya. Teheran tidak akan membuka kembali akses pelayaran sebelum Amerika Serikat memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan.

Tuntutan Teheran mencakup penghentian permusuhan, pencabutan blokade laut, serta penghapusan sanksi terhadap Iran secara total. Pemerintah Iran menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada kesediaan Washington memenuhi ketentuan yang telah diajukan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi rute perdagangan global yang bergantung pada arus minyak melalui selat tersebut. Jika Iran memutuskan untuk menutup selat secara efektif, dampaknya akan dirasakan oleh pasar energi global.

Analisis situasi menunjukkan bahwa tekanan diplomatik dan ancaman militer Iran semakin kuat. Ketergantungan dunia pada minyak dari kawasan ini membuat setiap langkah Teheran memiliki bobot strategis yang tinggi. Amerika Serikat menghadapi dilema antara menjaga sanksi keras dan mencegah gangguan stabilitas perdagangan internasional. Ketegangan di Selat Hormuz menjadi barometer utama stabilitas keamanan di Timur Tengah saat ini.