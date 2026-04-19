Iran Ambil Kendali Penuh Selat Hormuz, Trump Beri Sinyal Campur Aduk

Iran menegaskan kendali penuh atas Selat Hormuz, mengancam penutupan selama blokade AS berlanjut. Presiden Trump menilai aksi Iran sebagai permainan politik namun mengindikasikan pembicaraan damai sedang berlangsung, sembari menegaskan kesiapan AS untuk serangan jika diperlukan.

Ketegangan di kawasan Teluk Persia kembali memanas setelah Iran mengumumkan bahwa pengawasan ketat terhadap Selat Hormuz kini sepenuhnya berada di bawah kendali angkatan bersenjata mereka. Pernyataan ini datang menyusul laporan mengenai insiden penembakan terhadap kapal tanker dan kapal kontainer yang terkena proyektil tak dikenal. Iran menegaskan bahwa penutupan strategis ini akan terus berlanjut selama Amerika Serikat masih menerapkan blokade terhadap negaranya.

Bagi Iran, penguasaan Selat Hormuz adalah alat tawar strategis yang ampuh untuk memberikan tekanan ekonomi global dan politik terhadap Washington. Di sisi lain, Amerika Serikat melihat langkah Iran ini sebagai upaya melemahkan perekonomian Iran yang sudah terpuruk akibat sanksi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan respons yang cenderung campur aduk terhadap situasi ini. Di satu sisi, ia menganggap langkah Iran sebagai permainan politik dan tidak substantif di tengah upaya menuju kesepakatan damai. Namun, Trump juga menyatakan bahwa situasi keseluruhan masih terkendali. Ia mengungkapkan bahwa terdapat pembicaraan yang sangat baik sedang berlangsung, meskipun tidak merinci sifat atau perkembangan pasti dari pembicaraan tersebut. Pernyataan Trump yang dikuti dari wartawan mengindikasikan adanya komunikasi diplomatik yang terus berlanjut, namun diimbangi dengan sikap waspada. Angkatan laut Iran sendiri telah mengeluarkan pernyataan tegas bahwa mereka siap siaga untuk menghadapi segala bentuk permusuhan yang mengancam kepentingan nasional mereka. Pernyataan ini mencerminkan kesiapan militer Iran dalam menghadapi potensi konfrontasi. Di tengah ketegangan yang meningkat, Trump mengirimkan sinyal yang beragam mengenai kelanjutan dari potensi gencatan senjata atau upaya deeskalasi. Ia menyampaikan bahwa blokade yang diberlakukan akan tetap dipertahankan. Lebih lanjut, Trump mengeluarkan peringatan bahwa jika diperlukan, Amerika Serikat siap untuk kembali melancarkan serangan. Pernyataan ini menciptakan ketidakpastian lebih lanjut mengenai arah hubungan AS-Iran dan potensi konflik di kawasan yang krusial bagi pasokan energi global. Kesiapan Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz dan ancaman retaliasi dari AS menciptakan dilema geopolitik yang kompleks. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional untuk mencegah eskalasi yang lebih luas dan menjaga stabilitas regional. Peristiwa ini menyoroti pentingnya diplomasi dan negosiasi yang konstruktif untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai atas perselisihan yang ada. Kegagalan dalam mencapai resolusi dapat berakibat pada konsekuensi yang lebih luas, termasuk dampak negatif terhadap ekonomi global dan keamanan maritim





