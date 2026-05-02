Iran Ajukan Proposal Negosiasi ke AS Melalui Pakistan, Harga Minyak Dunia Turun

Iran menyerahkan proposal negosiasi kepada Amerika Serikat melalui mediasi Pakistan di tengah meningkatnya ketegangan dan ancaman serangan militer. Tiga supertanker berhasil melewati Selat Hormuz dengan aman, dan harga minyak dunia mengalami penurunan sebagai respons terhadap kabar perundingan ini.

Ketegangan di Timur Tengah sedikit mereda setelah tiga kapal supertanker yang mengangkut minyak berhasil melewati Selat Hormuz dengan aman, di tengah periode gencatan senjata yang rapuh antara Iran dan Amerika Serikat .

Kejadian ini memberikan sedikit napas lega bagi pasar energi global yang selama ini dihantui oleh prospek gangguan pasokan minyak akibat konflik yang semakin memanas. Perkembangan positif ini terjadi seiring dengan upaya diplomatik terbaru dari Iran, yang menyerahkan proposal negosiasi kepada Amerika Serikat melalui mediasi yang dilakukan oleh Pakistan.

Penyerahan proposal ini dilakukan pada hari Jumat, 1 Mei 2026, di Teheran, sebagai sebuah langkah strategis untuk meredakan kebuntuan konflik yang telah berlangsung lama dan menghindari eskalasi lebih lanjut, terutama di tengah ancaman nyata akan serangan militer dari pihak Amerika Serikat. Proposal negosiasi yang diajukan Iran ini merupakan respons terhadap meningkatnya kekhawatiran global akan potensi serangan militer baru dari Washington, serta konflik yang melibatkan Israel.

Pemerintah Iran, melalui kantor berita resmi IRNA, telah mengonfirmasi bahwa proposal tersebut telah secara resmi diserahkan kepada pihak Pakistan sebagai mediator. Langkah ini dipandang sebagai upaya serius dari Teheran untuk membuka kembali jalur komunikasi dan mencari solusi diplomatik untuk mengatasi perbedaan yang mendasar dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Dampak langsung dari kabar perundingan ini sangat terasa di pasar energi global, di mana harga minyak dunia dilaporkan mengalami penurunan signifikan.

Penurunan harga ini mencerminkan harapan pasar akan stabilitas pasokan minyak dan berkurangnya risiko gangguan akibat konflik bersenjata. Namun, situasi tetaplah sangat dinamis dan rentan terhadap perubahan, mengingat adanya berbagai faktor yang dapat memicu eskalasi kembali. Sebelumnya, pada Sabtu, 28 Februari 2026, Teheran melaporkan adanya asap yang membubung di wilayah tersebut, yang diduga berasal dari serangan rudal yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan ini semakin meningkatkan ketegangan dan memperjelas bahwa situasi di lapangan sangatlah berbahaya.

Di tengah upaya diplomatik ini, terdapat indikasi bahwa mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tengah mempertimbangkan opsi serangan militer baru sebagai cara untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Pejabat senior Iran kepada Reuters menyatakan bahwa Teheran telah mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka dan bersiap untuk memberikan respons yang signifikan jika diserang. Iran memperkirakan bahwa serangan dari Amerika Serikat dan Israel dapat terjadi sewaktu-waktu, meskipun diperkirakan akan bersifat singkat namun intens.

Di sisi lain, laporan dari Axios menyebutkan bahwa militer Amerika Serikat sedang menyiapkan skenario operasi darat untuk merebut sebagian wilayah Selat Hormuz, dengan tujuan membuka kembali jalur perdagangan minyak dunia yang vital. Trump sendiri telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap proposal negosiasi Iran yang diajukan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa proses perundingan akan menjadi sangat sulit dan kompleks. Meskipun demikian, Pakistan, sebagai mediator, hingga saat ini belum menetapkan jadwal baru untuk pertemuan antara kedua pihak.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam upaya diplomatik, masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum mencapai kesepakatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pasar global terus memantau perkembangan ini dengan cermat, karena stabilitas di Timur Tengah memiliki dampak langsung terhadap ekonomi dunia





