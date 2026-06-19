Iran Adukan Pembatasan Perjalanan ke FIFA

Federasi Sepak Bola Iran akan mengajukan pengaduan resmi ke FIFA karena tim nasional mereka mengalami pembatasan perjalanan selama Piala Dunia 2026. Permintaan untuk tiba lebih awal di Los Angeles sebelum pertandingan melawan Belgia ditolak penyelenggara.

Federasi Sepak Bola Iran mengumumkan akan mengajukan pengaduan resmi kepada FIFA terkait pembatasan perjalanan yang dialami tim nasional mereka selama Piala Dunia 2026 . Pengumuman ini disampaikan pada Jumat, 19 Juni 2026, setelah permintaan Iran untuk melakukan perjalanan lebih awal ke Los Angeles ditolak oleh penyelenggara.

Iran sebelumnya meminta izin agar tim dapat berpindah dari markas latihan di Tijuana, Meksiko, ke Amerika Serikat dua hari sebelum pertandingan melawan Belgia yang dijadwalkan pada Minggu. Namun, permintaan tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas menurut federasi Iran. Juru bicara federasi Iran menyatakan bahwa keputusan ini menjadi hambatan baru bagi tim yang sudah menghadapi berbagai kendala sejak sebelum turnamen dimulai.

'Meski telah menyerahkan jadwal persiapan turnamen jauh-jauh hari, tim nasional Iran sekali lagi menghadapi pembatasan yang diberlakukan oleh penyelenggara, yang berdampak pada pelaksanaan rencana staf teknis kami,' ujar juru bicara tersebut. Iran menjelaskan bahwa pertandingan melawan Belgia akan berlangsung pada pukul 12.00 waktu setempat di Los Angeles, sehingga mereka membutuhkan waktu tambahan untuk beradaptasi dengan kondisi pertandingan, termasuk perbedaan waktu dan cuaca.

Federasi Iran menekankan bahwa perjalanan lebih awal diperlukan agar para pemain dapat menyesuaikan diri, menyelesaikan sesi latihan terakhir, dan menyempurnakan persiapan taktik. Namun, meskipun alasan teknis telah disampaikan, permintaan tersebut kembali ditolak. Federasi Iran kemudian menyatakan akan melayangkan keberatan resmi melalui jalur yang tersedia di FIFA.

'Federasi akan secara resmi menyampaikan ketidakpuasan dan mengajukan pengaduan resmi kepada FIFA melalui jalur yang sesuai,' kata juru bicara tersebut. Sebelumnya, Iran juga mengungkapkan kekecewaan karena harus meninggalkan Los Angeles pada malam setelah pertandingan pertama Piala Dunia, yaitu saat bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru. Situasi ini menambah daftar panjang keluhan Iran terkait perlakuan terhadap tim mereka selama turnamen. Dengan pengaduan ini, Iran berharap FIFA dapat meninjau kebijakan perjalanan dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua peserta Piala Dunia





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Iran FIFA Piala Dunia 2026 Pembatasan Perjalanan Belgia

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