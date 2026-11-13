Irak Imbang 0-0 Lebanon di Basra International Cup 2026

Timnas Irak dan Lebanon berbagi poin dalam laga pembuka Basra International Cup 2026. Peluang emas sia-sia oleh Irak di hadapan suporter di Stadion Internasional Basra.

Timnas Irak mengawali babak penyisihan di turnamen persahabatan segitiga Basra International Cup 2026 dengan hasil seri tanpa gol melawan Timnas Lebanon. Pertandingan pembuka ini berlangsung di Stadion Internasional Basra dengan kehadiran suporter dalam jumlah besar yang berharap melihat awal yang kuat bagi tuan rumah.

Kejanggalan teknis sempat terjadi saat awal babak kedua ketika pemadaman listrik melanda area stadion. Jeda singkat akibat gangguan ini tidak mengubah dinamika permainan di mana Irak terus mendominasi penguasaan bola namun gagal menerjemahkannya menjadi gol ke gawang lawan.

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Dominasi Irak Gagal Menebus Peluang Emas

Irak memulai laga dengan tekanan tinggi dan penguasaan bola yang dominan sejak menit-menit awal. Mereka berupaya memaksakan tempo permainan untuk membobol benteng pertahanan Lebanon yang mengandalkan organisasi defensif solid serta serangan balik cepat.

Peluang berbahaya pertama datang dari Timnas Lebanon. Hussein Kaafarani melakukan manuver apik sebelum mengumpan silang kepada Leonardo. Tendangan keras Leonardo berhasil diblokir mistar gawang sehingga tidak berhasil menjadi gol di babak pertama.

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Setelah itu, Irak memulihkan keseimbangan dan mulai mengancam pertahanan Lebanon secara berulang. Pergerakan Zidane Iqbal, Marco Faraj, dan Ahmed Yahya menjadi kunci serangan tuan rumah namun lini pertahanan Lebanon tetap kokoh.

Penghormatan Ayman Hussein Menuai Apresiasi Suporter

Sebelum pertandingan dimulai, Federasi Sepak Bola Irak memberikan penghormatan khusus kepada penyerang senior Ayman Hussein. Ia baru saja menyelesaikan pencapaian bersejarah dengan meraih seratus penampilan internasional. Momen emosional tersebut mendapat sambutan hangat dari ribuan suporter di stadion.

Penghormatan tersebut tidak serta merta membuat Irak langsung mencetak gol. Babak pertama diakhiri tanpa gol setelah sundulan Ayman Hussein dari umpan Ahmed Yahya berhasil diamankan oleh kiper Lebanon yang berjaga di posisi tepat.

Kesalahan Kritis dan Pertahanan Lebanon yang Tangguh

Babak kedua menunjukkan kemunduran pertahanan Lebanon yang bertahan rapat di wilayah sendiri. Timnas Irak terus menekan dengan intensitas tinggi untuk mencari gol kemenangan namun mengalami kesulitan dalam eksekusi finale.

Peluang emas Irak terbuang sia-sia melalui Ibrahim Bayesh yang menembak langsung namun melebar di samping tiang gawang. Zidane Iqbal juga melepaskan tembakan keras menggunakan kaki kanannya namun bola melenceng jauh dari target.

Di sisi lain, Lebanon hampir saja mencuri kemenangan lewat serangan balik. Mohsen Monzer berhadapan satu lawan satu dengan kiper Irak namun tembakan akhirnya meleset melewati samping gawang sehingga peluang berharga hilang.

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Younis Mahmoud Gagal Eksekusi di Detik Akhir

Pada detik-detik akhir pertandingan, Timnas Irak masih memiliki kesempatan menentukan hasil. Younis Mahmoud berhadapan satu lawan satu dengan kiper Lebanon Mustafa Matar dalam situasi yang sangat menentukan.

Mustafa Matar tampil luar biasa dengan menghalau bola menggunakan kakinya. Aksi penyelamatan ini menggagalkan Irak dari gol kemenangan dan memastikan Lebanon mendapatkan satu poin berharga dari laga pembuka.

Persaingan Puncak Grup Tetap Terbuka di Basra

Hasil imbang tanpa gol ini membuat masing-masing tim meraih satu poin di laga pembuka turnamen Basra International Cup 2026. Persaingan untuk memperebutkan puncak klasemen grup masih tetap terbuka lebar.

Turnamen ini diikuti oleh empat tim nasional yaitu Irak, Lebanon, Iran, dan Palestina. Pertandingan berlangsung selama periode jeda internasional yang telah disetujui oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Irak kini dituntut untuk meningkatkan efektivitas serangan jika ingin bersaing memperebutkan gelar turnamen yang digelar di tanah sendiri. Ketangguhan Lebanon dalam bertahan menjadi pelajaran berharga bagi tuan rumah.