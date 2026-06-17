iQOO 15R vs POCO X8 Pro Max: Duel Ponsel Menengah Premium dengan Spesifikasi Unggulan

Bandingkan dua ponsel menengah premium terbaru iQOO 15R dan POCO X8 Pro Max dalam hal performa, layar, harga, dan fitur unggulan. Pelajari rincian spesifikasi, keunggulan, serta komentar ahli untuk memilih smartphone terbaik sesuai kebutuhan.

iQOO 15R resmi meluncur di Indonesia pada akhir Februari 2026 dengan harga varian terendah 8GB/256GB Rp7,3 juta sementara POCO X8 Pro Max hadir pada April 2026 dengan harga Rp7,2 juta untuk model tertinggi 12GB/512GB.

Keduanya bersaing di segmen menengah premium, satu kelas di bawah flagship. iQOO 15R mengandalkan prosesor Snapdragon 8 Gen 5 dan layar 144Hz sedangkan POCO X8 Pro Max menggunakan Mediatek Dimensity 9500s dengan kapasitas baterai besar 8500 mAh. Tinjauan menyoroti performs iQOO 15R yang kuat dan harga POCO yang kompetitif. Spesifikasi lengkap mencakup RAM hingga 12GB LPDDR5x Ultra 9600Mbps, dukungan jaringan 5G, serta fast charging 100W untuk keduanya





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Iqoo 15R POCO X8 Pro Max Snapdragon 8 Gen 5 Dimensity 9500S Layar 144Hz Baterai 8500 Mah Ponsel Menengah Premium Review Smartphone Perbandingan HP Harga Ponsel Indonesia 2026

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