Ipswich Town resmi terdegradasi dari Premier League musim 2024/2025 setelah hasil imbang 2-2 melawan Southampton. Meskipun timnya kini terdegradasi, kehadiran Elkan Baggott di Ipswich Town tetap menjadi sorotan bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pertandingan ini juga menentukan nasib promosi otomatis ke Premier League, dengan Ipswich harus menang pada laga terakhir melawan Queens Park Rangers untuk mengamankan posisi kedua.

Kabar pahit kembali menggejutkan dunia sepak bola Inggris. Ipswich Town , klub yang menjadi rumah bagi bek muda Indonesia, Elkan Baggott , kini resmi terdegradasi dari Premier League musim 2024/2025.

Kepastian ini terjadi setelah hasil laga pekan ke-34 yang berlangsung pada Sabtu (26/4) malam WIB. Pertandingan yang berlangsung di Stadion St Mary’s antara Ipswich Town dan Southampton berakhir dengan skor 2-2. Hasil imbang ini membuat penentuan promosi otomatis ke Premier League harus ditentukan pada pekan terakhir musim. Ipswich sempat unggul lebih dulu lewat gol Wes Burns di awal babak kedua.

Namun, keunggulan itu hanya bertahan sekitar 10 menit setelah Southampton menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Ryan Manning dari tepi kotak penalti. Tuan rumah bahkan berbalik unggul ketika Cyle Larin mencetak gol pada 10 menit jelang waktu normal berakhir, membuat publik Stadion St Mary's bersorak. Meski begitu, Ipswich tidak menyerah. Pada menit ke-87, Jack Clarke sukses menyamakan skor menjadi 2-2 lewat sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti setelah situasi sepak pojok.

Clarke yang menjadi top skor Ipswich musim ini hampir membawa timnya menang dua menit kemudian. Namun, sepakannya hanya membentur tiang gawang sebelum bola bergulir keluar. Di masa tambahan waktu, Ipswich sempat mencetak gol lagi, tetapi dianulir karena offside. Tak lama berselang, kiper Southampton Daniel Peretz juga melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Clarke.

Hasil ini membuat peluang promosi otomatis masih terbuka. Hanya dua tim teratas di akhir musim reguler yang berhak langsung naik ke Premier League, sementara Coventry City sudah memastikan gelar juara Championship. Seandainya menang, Ipswich bisa unggul tiga poin dari pesaing terdekatnya dan hampir pasti promosi berkat selisih gol yang jauh lebih baik. Namun hasil imbang membuat mereka harus menang pada laga terakhir melawan Queens Park Rangers untuk mengamankan posisi kedua.

Sementara itu, hasil ini sekaligus mengakhiri peluang Southampton untuk promosi otomatis. Meski demikian, mereka masih akan bersaing di babak play-off bersama tim peringkat tiga hingga enam. Dalam jalannya laga, Ipswich membuka keunggulan pada menit ke-48 melalui sepakan keras Burns yang bersarang di pojok atas gawang, meski sempat mengenai ujung jari kiper. Southampton membalas pada menit ke-58 setelah Jacob Greaves melanggar Finn Azaz di dekat kotak penalti.

Ryan Manning mengeksekusi tendangan bebas yang sempat membentur Marcelino Nunez, sebelum mengecoh kiper Christian Walton. Perjalanan Ipswich di musim ini sangat menarik, dengan Elkan Baggott yang terus menunjukkan performa solid di pertahanan. Meskipun timnya kini terdegradasi, kehadiran Baggott di Ipswich Town tetap menjadi sorotan, terutama bagi penggemar sepak bola Indonesia. Baggott sendiri telah menjadi salah satu pilar pertahanan Ipswich, dan performanya terus diawasi oleh para pengamat sepak bola di Indonesia.

Dengan hasil ini, Ipswich Town kini harus fokus pada laga terakhir melawan Queens Park Rangers untuk memastikan promosi otomatis. Jika berhasil, mereka akan kembali ke Premier League setelah absen selama beberapa musim. Namun, jika gagal, mereka harus bersiap untuk menghadapi babak play-off yang lebih sulit. Sementara itu, Southampton yang kini tidak lagi memiliki peluang promosi otomatis, akan bersiap menghadapi babak play-off yang akan menentukan nasib mereka di musim depan.

Pertandingan ini juga menjadi salah satu momen penting bagi Elkan Baggott, yang terus menunjukkan kemampuannya di liga Inggris. Kehadirannya di Ipswich Town telah menjadi salah satu cerita inspirasi bagi para pemain muda Indonesia yang bercita-cita bermain di liga Eropa





